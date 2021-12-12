Лайфхак, который поможет быстро почистить ковер с помощью снега
Как отчистить ковер с помощью снега (freepik)
Зимой ковры можно чистить не только с помощью пылесоса. В частности можно очистить снегом.
Так, такой способ поможет избавиться от старых пятен со своего ковра, пишет First for women.
В зимний период убирать ковры снегом отличная идея. Для достижения наилучших результатов используйте сухой снег, который только что выпал.
Для очистки ковра снегом нужно:
- Вынесите свой ковер на улицу и встряхните его и оставьте на 30 минут, чтобы он приспособился к низкой температуры;
- Далее насыпьте на ковер от 5 сантиметров снега;
- Затем отбейте ковер с помощью специального веника. Аммиак в снегу вступит в реакцию с холодным воздухом, в результате чего грязь, спрятанный глубоко в ковре, затвердеет.
- Оставьте снег на ковре на 15 – 20 минут. Затем переверните его и повторите то же самое с другой стороны.
Кроме того, можно положить ковер ворсом вниз на снег, присыпать сверху снегом и начинать выбивать и просто ходить по нему, чтобы грязь и мелкий пыль выходил из волокон.
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