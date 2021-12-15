Как быстро почистить картофель на оливье: лайфхак, который займет считанные секунды

Ни один новогодний стол не обходится без оливье. Поэтому блогер поделилась действенным лайфхаком, который поможет быстро почистить отварной картофель для салата.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала блогер Оля Сидорчук

Так, салаты из отварных овощей в новогодне-рождественский период готовят многие. Главным лидером является оливье. Однако, мало кто любит такой процесс, как чистка овощей.

К тому же это занимает много времени, а мягкая кожура плохо отстает и постоянно рвется. Тем не менее есть один способ, который поможет вам очистить картофель от кожуры за считанные секунды.

Как быстро почистить отварной картофель

Для начала ножом нужно сделать неглубокие надрезы посередине сырых мытых картофелин. Отмечается, что нужно прорезать только кожуру.

Затем необходимо поставить картофель вариться на 20 - 30 минут.

Потом слейте кипяток и залейте картофель ледяной водой на 20 - 30 секунд.

После этого начинайте чистить картошку. В частности, держите ее двумя руками, немного сдавливая ее возле надрезов, "поверните" кожуру и снимите ее.