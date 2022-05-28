Названы 5 ошибок в уходе за кожей, из-за которых могут возникать морщины

Отшелушивание утром

Для того чтобы кожа сияла, нужны пилинги и скрабы, ведь надо удалить все ороговевшие чешуйки. Но это нужно делать только не утром. Все потому, что вы сняли верхний защитный слой и пошли подставлять лицо солнышку. Как следствие можно получить пигментацию.

Как пишет Ukr.Media, любое отшелушивание нужно делать только вечером, а утром нужно использовать солнцезащиту. А еще стоит заменить жесткий скраб и пилинг на энзимную пудру или кислотный тонер.

Нельзя использовать ретинол

Если в этих компонентах нет острой потребности, то в период высокой солнечной активности от них лучше отказаться. Все потому, что ретинол и кислоты в высоких концентрациях повышают чувствительность кожи к солнцу и легко получить ожог.

Легкий крем

Плотный крем нужно использовать зимой, когда кожа измучена сухим воздухом, ведь она остро нуждается в барьере.

Специалисты говорят, что летом такой необходимости нет, а крем с плотной текстурой лишь забьет поры и спровоцирует воспаление.

Требуется увлажнение

Летом особенно велик риск обезвоживания. Под влиянием солнышка сальные железы активизируются и начинают выделять себум. В частности, кожа начинает сильно блестеть.

Многие люди сразу начинают протирать лицо матирующими салфетками. Чтобы минимизировать сальный блеск и сохранить кожу здоровой, нужно регулярно увлажнять ее. Стоит выбрать крем с увлажняющими компонентами (с гиалуроновой или молочной кислотой).

Используйте солнцезащиту

Это первое правило весенне-летнего сезона. Все потому, что ультрафиолетовые лучи могут спровоцировать старение кожи.