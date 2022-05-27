Некоторые черты лица могут указывать на сердечный приступ: как не пропустить сигнал
Когда происходит сердечный приступ, то происходит внезапное сдавливание грудной клетки. Поэтому важно обращать внимание на все предупреждающие знаки опасного для жизни нарушения.
На что важно обратить внимание, сообщает Express.
Признаки сердечного приступа
В одиноких случаях предохранительные признаки могут появиться за несколько месяцев до приступа. В частности, об опасной болезни могут подсказать определенные черты лица.
В ранних исследованиях ученые обнаружили связь между чертой лица и повышенным риском проблем с сердцем. Полученные данные свидетельствуют о том, что залысины, отложения холестерина на веках и в щелях мочки ушей могут свидетельствовать о риске сердечно-сосудистых заболеваний.
Данные показали, что среди участников, у которых было три из четырех из этих признаков, 57 процентов страдали сердечными заболеваниями.
Было отмечено, что люди с отложениями холестерина меняют цвет глаза, на внешних краях роговицы появляется мутно-белое, серое или голубое непрозрачное кольцо.
Однако, четкими чертами лица были отложения холестерина на веках и залысины у мужчин.
"Некоторые залысины, складки на мочках ушей, повышенное облысение и отложения холестерина на лице могут указывать на то, что вы подвержены риску сердечных заболеваний, таких как инсульт и сердечные приступы. Хотя нет четких доказательств связи каждого признака с повышенным риском сердечных заболеваний, большинство исследований считают, что эти особенности могут возникать из-за наследственных генов или изменений в гормонах организма", - сказал врач Моника Вассерманн.
Как избежать болезни
Несколько действенных советов помогут избежать болезней сердца и уберечься от инфаркта:
- Не курите, ведите активный образ жизни, ешьте понемногу. Питаться нужно часто, но малыми порциями;
- Стоит есть меньше животных жиров, из-за которых повышается уровень холестерина в крови;
- Склонность к инфаркту приобретают в течение жизни те, кто имеет вредные привычки и ведет малоактивный образ жизни. Больше всего рискуют больные сахарным диабетом и гипертонией;
- Нужно иметь в рационе много овощей и рыбы. В рыбьем жире есть вещество Омега-3, которое чистит сосуды. Это поможет избежать сердечных болезней.
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