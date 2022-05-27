Некоторые черты лица могут указывать на сердечный приступ: как не пропустить сигнал

Когда происходит сердечный приступ, то происходит внезапное сдавливание грудной клетки. Поэтому важно обращать внимание на все предупреждающие знаки опасного для жизни нарушения.

Признаки сердечного приступа

В одиноких случаях предохранительные признаки могут появиться за несколько месяцев до приступа. В частности, об опасной болезни могут подсказать определенные черты лица.

В ранних исследованиях ученые обнаружили связь между чертой лица и повышенным риском проблем с сердцем. Полученные данные свидетельствуют о том, что залысины, отложения холестерина на веках и в щелях мочки ушей могут свидетельствовать о риске сердечно-сосудистых заболеваний.

Данные показали, что среди участников, у которых было три из четырех из этих признаков, 57 процентов страдали сердечными заболеваниями.

Было отмечено, что люди с отложениями холестерина меняют цвет глаза, на внешних краях роговицы появляется мутно-белое, серое или голубое непрозрачное кольцо.

Однако, четкими чертами лица были отложения холестерина на веках и залысины у мужчин.

"Некоторые залысины, складки на мочках ушей, повышенное облысение и отложения холестерина на лице могут указывать на то, что вы подвержены риску сердечных заболеваний, таких как инсульт и сердечные приступы. Хотя нет четких доказательств связи каждого признака с повышенным риском сердечных заболеваний, большинство исследований считают, что эти особенности могут возникать из-за наследственных генов или изменений в гормонах организма", - сказал врач Моника Вассерманн.

Как избежать болезни

Несколько действенных советов помогут избежать болезней сердца и уберечься от инфаркта: