Названо 5 помилок у догляді за шкірою, через які можуть виникати зморшки

Відлущування вранці

Для того, щоб шкіра сяяла, потрібні пілінги й скраби, адже треба видалити всі ороговілі лусочки. Але це потрібно робити тільки не вранці. Все тому, що ви зняли верхній захисний шар і пішли підставляти обличчя сонечку. Як наслідок можна отримати пігментацію.

Як пише Ukr.Media, будь-яке відлущування потрібно робити тільки ввечері, а вранці потрібно використовувати сонцезахист. А ще варто замінити жорсткий скраб і пілінг на ензимну пудру або кислотний тонер.

Не можна використовувати ретинол

Якщо в цих компонентах немає гострої потреби, то в період високої сонячної активності від них краще відмовитися. Все тому, що ретинол і кислоти у високих концентраціях підвищують чутливість шкіри до сонця та легко отримати опік.

Легкий крем

Щільний крем потрібно використовувати взимку, коли шкіра змучена сухим повітрям, адже вона гостро потребує бар'єру.

Спеціалісти кажуть, що влітку такої необхідності немає, а крем з щільною текстурою лише заб'є пори й спровокує запалення.

Потрібне зволоження

Влітку особливо великий ризик зневоднення. Під впливом сонечка сальні залози активізуються і починають виділяти себум. Зокрема, шкіра починає сильно блищати.

Багато людей відразу починають протирати обличчя матуючими серветками. Щоб мінімізувати сальний блиск і зберегти шкіру здоровою, потрібно регулярно зволожувати її. Варто вибрати крем зі зволожуючими компонентами (з гіалуроновою або молочною кислотою).

Використовуйте сонцезахист

Це перше правило весняно-літнього сезону. Все тому, що ультрафіолетові промені можуть спровокувати старіння шкіри.