UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Названо воду, яка не дає осаду в чайнику, але пити її сирою не можна

Яка вода не дає осаду в чайнику (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Кип'ятіння води вбиває шкідливі мікроорганізми, але після регулярного кип'ятіння на стінках чайника часто утворюється неприємний осад.

Чому так трапляється, і яка вода не дає осаду, розповіла експертка з харчування Наталя Мазурик у своєму Telegram-каналі.

Яка вода без осаду?

За словами експертки, це вода, очищена від мінералів - саме вони дають осад в чайнику після кип'ятіння.

Такою є вода з автоматів для розливу води. Щоб уникнути осаду, треба обирати "очищену", а не "питну" чи "мінералізовану" воду.

Бутильована і з-під крану завжди буде з осадом

Якщо кип'ятити бутильовану воду (з доставки чи магазину), то осад буде, адже бутильована вода має мінерали (так має бути відповідно до ДСТУ).

А ось така різниця буде після кип'ятіння води з-під крану і очищеної з автомату:

Воду з автоматів треба обов'язково кип'ятити

На думку Наталі Мазурик, вода з автомату підходить для вживання тільки після кип'ятіння. Сирою її вживати не варто.

Така думка заснована на результатах перевірки води в лабораторії.

"У воді з багатьох автоматів загальне мікробне число було перевищене в 3-4 рази, також були групи кишкової палички", - підсумувала експертка.

Раніше ми писали, які продукти допоможуть позбутися від целюліту, а які навпаки - сприяють його появі.

Також експертка зруйнувала міфи про здорове харчування.

Читайте РБК-Україна в Google News
водапродуктиздоровьееда