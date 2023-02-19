Названо воду, яка не дає осаду в чайнику, але пити її сирою не можна

Яка вода без осаду?

За словами експертки, це вода, очищена від мінералів - саме вони дають осад в чайнику після кип'ятіння.

Такою є вода з автоматів для розливу води. Щоб уникнути осаду, треба обирати "очищену", а не "питну" чи "мінералізовану" воду.

Бутильована і з-під крану завжди буде з осадом

Якщо кип'ятити бутильовану воду (з доставки чи магазину), то осад буде, адже бутильована вода має мінерали (так має бути відповідно до ДСТУ).

А ось така різниця буде після кип'ятіння води з-під крану і очищеної з автомату:

Воду з автоматів треба обов'язково кип'ятити

На думку Наталі Мазурик, вода з автомату підходить для вживання тільки після кип'ятіння. Сирою її вживати не варто.

Така думка заснована на результатах перевірки води в лабораторії.

"У воді з багатьох автоматів загальне мікробне число було перевищене в 3-4 рази, також були групи кишкової палички", - підсумувала експертка.