Які продукти призводять до целюліту, а які - навпаки позбавляють: список від фітнес-експертки

Целюліт останнім часом перестав вважатися хворобою і ворогом номер один, адже він є у більшості жінок. При цьому з такою особливістю шкіри, що проявляється переважно на стегнах і сідницях, дівчата продовжують боротися спортом, масажами, скрабами, забуваючи про правильне харчування.

Про те, які продукти можуть провокувати появу целюліту, а які, навпаки – у поєднанні з тренуваннями сприятимуть підвищенню тонусу м'язів і гладкості шкіри, розповіла Styler дипломований лікар та health-експерт Уляна Вернер, яка дає дієві поради у своєму Instagram .

Що таке целюліт з медичної точки зору?

Експертка каже, що насправді, целюліт – це нормальний стан підшкірно-жирової клітковини жінки. Але варто розуміти, що у целюліту є 4 стадії. На першій стадії ще немає "апельсинової кірки", спостерігаються лише незначні зміни в еластичності шкіри.

На другій стадії характерними є формування ущільнень на шкірі, які вже можна прощупати та побачити неозброєним оком. Саме ці стадії є медичною нормою та спостерігаються у 80-90% жінок.

У підшкірному шарі в нас розташовані жирові клітини – адипоцити, які оточені сполучною тканиною. Це волокна, які пов'язують шкіру з більш глибокими тканинами і формують свого роду відсіки зі скупченням жирів. Так от, коли жирові клітини збільшуються в розмірах, то ці відсіки створюють “випуклості” на поверхні шкіри, які ми й називаємо целюлітом. У жінок адипоцити більші, ніж у чоловіків, і мають властивість накопичувати більше жирів.

Звідки береться целюліт, і хто до нього схильний

Естроген, інсулін, норадреналін, гормони щитоподібної залози та пролактин – це найважливіші гормони для жіночої ендокринної системи, але, водночас, вони впливають на тонус та еластичність шкіри.

Навіть нормальний рівень естрогену може сприяти появі целюліту – все це тому, що він здатний перетворювати розчинний колаген в нерозчинну форму. Це призводить до фіброзної форми целюліту. Загалом, цей важливий жіночий гормон також впливає на затримку води в нашому організмі.

Цікаво те, що естроген має також ендрорфінні властивості. Наприклад, коли жінка знаходиться в першій фазі менструального циклу, вона відчуває себе привабливою та щасливою. В міру того, як рівень естрогену у жінок знижується з наближенням до менопаузи, вони заміщають цей ендорфінний ефект їжею. Це й стає причиною появи целюліту.

А ще схильність до целюліту мають люди, які споживають надмірну кількість жирів, вуглеводів, солі та їдять мало клітковини.

При цьому целюліт буває не тільки у людей із зайвою вагою. Часто зустрічаються стрункі і підтягнуті дівчата з целюлітом.

Які продукти провокують целюліт

Трансжири – це хімічно змінені масла/жири, які при частому споживанні викликають слабке запалення та пошкодження клітин. А це один із основних аспектів целюліту. Вони у великій кількості містяться у маргарині, напівфабрикатах та кондитерських виробах.

У боротьбі з целюлітом також рекомендується зменшити споживання цукру. Цікавий процес відбувається у зв'язці цукру та колагену. Нещодавні дослідження показали, що глюкоза та фруктоза пов'язують амінокислоти, присутні в колагені та еластині. Це найважливіші для нашого організму білки, що підтримують нашу шкіру в тонусі.

Алкоголь має подвійну негативну дію. Це й велика порція цукру (особливо в пиві, коктейлях та ігристих винах), та сильна набряклість через затримку води в організмі.

Разом з тим, люди часто "заїдають" келих вина або улюблений коктейль солодкою або калорійною їжею, що також впливає на появу целюліту.

Наступний важливий пункт – це сіль. Ще одна причина затримки води в організмі, що у довгостроковій перспективі призводить до появи целюліту. Насправді, ми споживаємо велику кількість солі, навіть не підозрюючи цього: м'ясні продукти, соуси, напівфабрикати тощо.

Але лише зменшення кількості солі в раціоні не вирішує питання. Важливо не забувати про водний баланс в цілому – споживати не менше 30 мл рідини на 1 кг вашої ваги.

При цьому експертка наголошує, що в помірних кількостях можна дозволити собі будь-яку їжу. Головне – це баланс.

Яка їжа сприяє зменшенню целюліту

Зверніть увагу на продукти з низьким глікемічним індексом:

кунжут та насіння льону;

соєві боби та тофу;

авокадо, болгарський перець, броколі, гриби, кабачки, огірки, помідори, редиска, шпинат, спаржа та цвітна капуста;

креветки, лосось, тріска та тунець;

телятина, індичка та курка;

різні трави та спеції: базилік, імбир, куркума, петрушка та розмарин.

Уляна Вернер наголошує, що у боротьбі з целюлітом одного харчування буде недостатньо. Потрібен комплексний підхід: тренування, рухова активність та дотримання водного балансу.