Названа вода, которая не дает осадка в чайнике, но пить ее сырой нельзя

Кипячение воды убивает вредные микроорганизмы, но после регулярного кипячения на стенках чайника часто образуется неприятный осадок.
Почему так случается, и какая вода не дает осадка, рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик в своем Telegram-канале.
По словам эксперта, это вода, очищенная от минералов – именно они дают осадок в чайнике после кипячения.
Такова вода – из автоматов для разлива воды. Чтобы избежать осадка, нужно выбирать "очищенную", а не "питьевую" или "минерализованную" воду.
Если кипятить бутилированную воду (с доставки или магазина), то осадок будет, ведь бутилированная вода имеет минералы (так должно быть в соответствии с ГОСТом).
А вот такая разница будет после кипячения воды из-под крана и очищенной из автомата:
По мнению Наталии Мазурик, вода из автомата подходит для употребления только после кипячения. Сырой ее употреблять не стоит.
Такое мнение основано на результатах проверки воды в лаборатории.
"В воде из многих автоматов общее микробное число было превышено в 3-4 раза, также были группы кишечной палочки", - резюмировала эксперт.
Также эксперт разрушила мифы о здоровом питании.