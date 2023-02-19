RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названа вода, которая не дает осадка в чайнике, но пить ее сырой нельзя

Какая вода не дает осадка в чайнике (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Кипячение воды убивает вредные микроорганизмы, но после регулярного кипячения на стенках чайника часто образуется неприятный осадок.

Почему так случается, и какая вода не дает осадка, рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик в своем Telegram-канале.

Какая вода без осадка?

По словам эксперта, это вода, очищенная от минералов – именно они дают осадок в чайнике после кипячения.

Такова вода – из автоматов для разлива воды. Чтобы избежать осадка, нужно выбирать "очищенную", а не "питьевую" или "минерализованную" воду.

Бутилированная и из-под крана всегда будет с осадком

Если кипятить бутилированную воду (с доставки или магазина), то осадок будет, ведь бутилированная вода имеет минералы (так должно быть в соответствии с ГОСТом).

А вот такая разница будет после кипячения воды из-под крана и очищенной из автомата:

Воду из автоматов нужно обязательно кипятить

По мнению Наталии Мазурик, вода из автомата подходит для употребления только после кипячения. Сырой ее употреблять не стоит.

Такое мнение основано на результатах проверки воды в лаборатории.

"В воде из многих автоматов общее микробное число было превышено в 3-4 раза, также были группы кишечной палочки", - резюмировала эксперт.

Также эксперт разрушила мифы о здоровом питании.

Читайте РБК-Украина в Google News
водапродуктиздоровьееда