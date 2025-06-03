Названо суп, який допомогає людям дожити до 100 років
Секрет довголіття розкрито. Дізнайтеся, як простий суп з "Блакитних зон" може допомогти вам дожити до 100 років.
Яка саме перша страва допомогає людям дожити до 100 років, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.
"Блакитні зони": де живуть столітні люди і чому?
"Блакитні зони" - це території світу, де спостерігається найбільша кількість довгожителів (людей, що дожили до 100 років і більше) та найнижчі показники хронічних захворювань. Першою ідентифікованою "Блакитною зоною" стала Сардинія в Італії. Значна частина їхньої життєстійкості пояснюється саме раціоном харчування.
Ден Бюттнер, засновник Blue Zones LLC, пояснює, що дієта цих регіонів надзвичайно багата на цільні продукти: цільнозернові, бобові та овочі. Класична сардинська дієта включає цільнозерновий хліб, різні види бобових, овочі з городу, фрукти, а в деяких частинах острова - мастикову олію. Традиційно сардинці також споживають сир пекоріно, виготовлений з овечого молока. Цей сир від овець, які харчуються травою, багатий на омега-3 жирні кислоти. М'ясо ж тут здебільшого залишають для недільних та особливих випадків.
Суп, який зупиняє запалення та зміцнює імунітет
Саме мінестроне, популярний суп на Сардинії, Ден Бюттнер виділяє як ключовий приклад сардинської кухні. Він зазначає, що цей суп, багатий на бобові, сочевицю та овочі, "допомагає контролювати запалення та підтримує міцну імунну систему".
Відома кулінарна блогерка Ає Манфре, авторка каналу Cooking With Ayeh, поділилася своїм простим рецептом мінестроне, який, за її словами, "допоможе вам дожити до 100 років".
Рецепт супу мінестроне
Для приготування страви вам знадобляться:
- Оливкова олія
- Цибуля
- Морква
- Селера
- Лавровий лист
- Часник
- Томатна паста
- Картопля
- Сушена сочевиця
- Овочевий бульйон
- Кірка пармезану (для аромату)
- Квасоля каннелліні (консервована)
- Паста (макарони твердих сортів)
- Шпинат
Приготування:
- Почніть з пасерування цибулі, моркви та селери на оливковій олії з додаванням солі та кількох лаврових листів.
- Додайте часник, томатну пасту та обсмажте їх.
- Вкиньте нарізану кубиками картоплю, трохи сушеної сочевиці, овочевий бульйон та кірку пармезану для додаткового смаку.
- Додайте банку квасолі каннелліні. Ключ до приготування ідеального мінестроне - це зблендерувати дві чашки супу, щоб надати йому приємної кремової текстури.
- Наприкінці додайте вашу улюблену пасту та трохи свіжого шпинату.
- Перед подачею збризніть оливковою олією.
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