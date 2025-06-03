Назван суп, который помогает людям дожить до 100 лет

Секрет долголетия раскрыт. Узнайте, как простой суп из "Голубых зон" может помочь вам дожить до 100 лет.

Какое именно первое блюдо помогает людям дожить до 100 лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror .

"Голубые зоны": где живут столетние люди и почему?

"Голубые зоны" - это территории мира, где наблюдается наибольшее количество долгожителей (людей, доживших до 100 лет и более) и самые низкие показатели хронических заболеваний. Первой идентифицированной "Голубой зоной" стала Сардиния в Италии. Значительная часть их жизнестойкости объясняется именно рационом питания.

Дэн Бюттнер, основатель Blue Zones LLC, объясняет, что диета этих регионов чрезвычайно богата цельными продуктами: цельнозерновые, бобовые и овощи. Классическая сардинская диета включает цельнозерновой хлеб, различные виды бобовых, овощи с огорода, фрукты, а в некоторых частях острова - мастичное масло. Традиционно сардинцы также потребляют сыр пекорино, изготовленный из овечьего молока. Этот сыр от овец, которые питаются травой, богат омега-3 жирными кислотами. Мясо же здесь в основном оставляют для воскресных и особых случаев.

Суп, который останавливает воспаление и укрепляет иммунитет

Именно минестроне, популярный суп на Сардинии, Дэн Бюттнер выделяет как ключевой пример сардинской кухни. Он отмечает, что этот суп, богатый бобовыми, чечевицей и овощами, "помогает контролировать воспаление и поддерживает крепкую иммунную систему".

Известный кулинарный блогер Ае Манфре, автор канала Cooking With Ayeh, поделилась своим простым рецептом минестроне, который, по ее словам, "поможет вам дожить до 100 лет".

Рецепт супа минестроне

Для приготовления блюда вам понадобятся:

Оливковое масло

Лук репчатый

Морковь

Сельдерей

Лавровый лист

Чеснок

Томатная паста

Картофель

Сушеная чечевица

Овощной бульон

Корка пармезана (для аромата)

Фасоль каннеллини (консервированная)

Паста (макароны твердых сортов)

Шпинат

Приготовление: