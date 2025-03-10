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Секрет довгожителів: їжте цей продукт, якщо хочете дожити до 100 років

Понеділок 10 березня 2025 09:46
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Секрет довгожителів: їжте цей продукт, якщо хочете дожити до 100 років Фото: Який продукт сприяє довгому життю (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дослідник найдовгожителів у світі розвінчав поширений міф про одну конкретну їжу, стверджуючи, що вона не є "ворогом", а навпаки.

Який саме продукт треба вживати, якщо хочете дожити до 100 років, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

Який продукт треба їсти для довгого життя?

Дослідник Ден Бютнер розповів, що зазвичай люди дуже бояться вживати вуглеводи. Але це хибний шлях.

"Чому? Тому що і сочевиця, і желейна квасоля містять вуглеводи, а найнездоровішою їжею в нашій системі харчування, як правило, є дуже прості вуглеводи!" - сказав він.

Але також найкраща їжа в нашій системі харчування - це вуглеводи. Експерт звернув увагу на різні звичайні продукти харчування, включаючи квасолю, цільні зерна, зелень і солодку картоплю.

За словами дослідника, люди, які живуть найдовше, їдять переважно складні вуглеводи. Але проблема в тому, що пончики, торти та цукерки дають вуглеводам погану славу.

"Вам потрібен жир, вам також потрібен білок, але ви повинні їсти переважно складні вуглеводи, якщо ви справді хочете дожити до 100 років", - повідомив вчений.

Основна відмінність простих і складних вуглеводів полягає в структурі їх молекул цукру. Складні вуглеводи розташовані в довгих ланцюжках, і дослідження показують, що їх споживання може приборкати будь-які спокуси перекусити нездоровими ласощами.

Хоча необхідна кількість залежить від особистих характеристик, таких як вік, стать і рівень активності, рекомендована норма споживання, заснована на висновках Європейського агентства з безпеки харчових продуктів, наразі становить 260 г вуглеводів на день.

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