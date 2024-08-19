Найвідоміші довгожителі розповіли, що вони їдять та що категорично не вживають

Продукти у вашому щоденному раціоні відіграють важливу роль у вашому здоров’ї та тривалості. Так, довгожителі з "блакитних зон" у світі харчуються певними продуктами, які сприяють довгому життю.

Що саме вони їдять, а що не вживають, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC.

Що їдять довгожителі

Фактично, одна з ключових практик людей, які живуть у блакитних зонах, полягає в харчуванні переважно рослинною їжею, яка складається з фруктів, овочів і горіхів.

Чимало довголітніх людей вважали своє харчування запорукою довгого здорового життя.

Ось що четверо людей віком 99 років і старше кажуть, що вони завжди їдять, а також чого вони ніколи не роблять.

Елізабет Френсіс, найстаріша людина в США, якій 115 років, сказала, що їсть "абсолютно усе".

Елізабет Френсіс 115 років (Скриншот)

За її словами, вона завжди вирощувала свої овочі на задньому дворі.

"Я ніколи не бачила, щоб вона ходила в ресторан швидкого харчування, як Chick-fil-A та всі інші місця, які я люблю. Вона ніколи цього не робила", - розповіла про бабусю її онука.

Френсіс також ніколи не курила і не вживала алкоголь.

У свої 102 роки Дебора Секелі все ще допомагає керувати своїм фітнес-курортом і спа-центром тричі на тиждень. Секелі з дитинства дотримувалася переважно рослинної дієти.

"Я пескатаріанка. І мені насправді пощастило, що я ніколи не їла м’яса завдяки моїм батькам", - розказала вона.

Деборі виповнилося 102 роки (Скриншот)

Її типовий сніданок, обід і вечеря виглядає так:

Сніданок: йогурт, банан і цільні злаки.

Обід: салат вдома або обід у ресторані.

Вечеря: риба, салат і печена картопля або вона спробує щось нове.

Її дієта дуже схожа на середземноморську, включає рибу, цільні зерна, фрукти та овочі.

Ширлі Ходес, якій було 106 років, у березні минулого року, сказала, що обмежила споживання тваринного жиру та п’є лише знежирене молоко.

"Мені подобалося їсти просту, збалансовану дієту без зайвих солодощів", - сказала Ходес.

Вона дотримувалася вказівок, яких її навчили на курсах Червоного Хреста з харчування, які вона пройшла під час Другої світової війни.

99-річна Дейзі Макфадден

В інтерв'ю Forbes Дейзі Макфадден поділилася, що зазвичай їла на сніданок, обід і вечерю.

Її їжа зазвичай включала:

Сніданок: вівсяна каша, журавлинний сік і банан.

Обід: Салат з буряка, огірків, помідорів і курки або риби

Вечеря: нежирне м'ясо і овочі, приготовані на пару

Десерт: свіжі фрукти

"Я взагалі не п'ю газованої води, ніколи!", - сказала вона.

Замість цього вона пила воду, сік, молоко або холодний чай.