Що їдять на обід довгожителі світу? Ці секрети мають знати українці

Раціон довгожителів - одна з найбільших загадок здорового способу життя. Люди, які проживають у так званих "блакитних зонах" - регіонах з найбільшою концентрацією довгожителів, виявили секрети, які допомагають їм жити довше, залишаючись здоровими та активними. Ці зони включають Окінаву (Японія), Ікарію (Греція), Сардинію (Італія), Нікою (Коста-Рика) та Лома-Лінду (США).

Що саме вони обирають на обід - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Овочі, фрукти та бобові - основа раціону

Основна їжа довгожителів складається з рослинних продуктів. Сезонні овочі та фрукти, багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, є основою їхнього обіду. Наприклад, жителі Окінави полюбляють батат, а сардинці споживають багато квасолі, нуту та сочевиці. Бобові – це джерело клітковини, яка сприяє травленню, та рослинного білка, що зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

Здорові жири - обов’язковий компонент

На Сардинії та в інших середземноморських регіонах активно вживають оливкову олію. Цей продукт є джерелом мононенасичених жирів, які знижують рівень "поганого" холестерину та зміцнюють серце. Крім того, на Окінаві популярні горіхи та насіння, які забезпечують організм незамінними жирними кислотами.

Риба замість м’яса

Жителі Ікарії та Нікої віддають перевагу морепродуктам і рибі замість червоного м’яса. Риба багата на омега-3 жирні кислоти, які підтримують роботу мозку, знижують запальні процеси та сприяють здоров’ю серця. М’ясо, якщо й споживається, то лише у невеликих кількостях і нерегулярно.

Помірність і простота в харчуванні

Один із важливих принципів довгожителів – не переїдати. Жителі Окінави дотримуються правила "Хара хачі бу", що означає "їж, поки не наситишся на 80%". Такий підхід допомагає знизити ризик ожиріння, зберегти енергійність та зменшити навантаження на організм.

Напої, які зцілюють

Трав’яні чаї з антиоксидантами – невід’ємна частина раціону жителів Ікарії. Вони п’ють відвари з розмарину, шавлії, м’яти та інших трав, які зміцнюють імунітет і запобігають запальним процесам. У Сардинії поширене вживання келиха червоного вина під час обіду. Воно містить ресвератрол – потужний антиоксидант, корисний для судин.

Соціальний аспект обіду

Обід для довгожителів - це не лише їжа, а й важлива соціальна традиція. Вони часто їдять у колі родини чи друзів, що знижує рівень стресу, підвищує відчуття щастя та покращує якість життя.

Раціон довгожителів простий, збалансований і максимально натуральний. Він включає велику кількість овочів, бобових, здорових жирів та мінімум перероблених продуктів.

Крім того, довгожителі надають великого значення помірності, а їхній підхід до харчування інтегрує фізичну активність та міцні соціальні зв’язки.