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У Керчі палає ТЕЦ після "прильотів", половина Криму залишилася без світла (відео)

09:48 23.06.2026 Вт
2 хв
В Криму почалися масштабні відключення світла
aimg Ірина Глухова
У Керчі палає ТЕЦ після "прильотів", половина Криму залишилася без світла (відео) Фото: у Керчі палає ТЕЦ після "прильотів" (t.me/akovalenko1989)
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Сьогодні, 23 червня, у Керчі після "прильотів" спалахнула сильна пожежа на ТЕЦ - половина Криму залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

Що відомо про пожежу

За попередніми даними, приліт міг статися по ТЕЦ у районі Аршинцеве в Керчі.

Моніторингова група повідомляє, що пожежу на теплоелектроцентралі підтверджено. За наявною інформацією, сталося влучання в резервуар.

Також за даними супутникової зйомки зафіксовано шлейф диму завдовжки близько 47 кілометрів.

Де зникло світло

Тим часом окупаційна влада заявила про відключення електроенергії через "технологічні порушення в електричних мережах".

Без світла залишилися:

  • Євпаторія;
  • Саки;
  • Красноперекопськ;
  • Джанкой;
  • Красноперекопський район;
  • Сакський район;
  • Джанкойський район;
  • Красногвардійський район.

У підприємстві "Крименерго" заявили, що тривають аварійно-відновлювальні роботи. Електропостачання обіцяють відновити протягом доби.

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Удари по Криму

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч проти 23 червня Крим потрапив під масовану атаку дронів - було вражено порт "Кавказ" та низку інших об'єктів.

На тлі вибухів окупаційна влада перекрила рух Кримським мостом.

На вихідних ЗСУ вже завдавали серії масованих ударів по півострову - під удар потрапили газові станції, нафтові термінали, системи ППО та логістичні об'єкти.

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