У Керчі палає ТЕЦ після "прильотів", половина Криму залишилася без світла (відео)
Сьогодні, 23 червня, у Керчі після "прильотів" спалахнула сильна пожежа на ТЕЦ - половина Криму залишилася без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".
Що відомо про пожежу
За попередніми даними, приліт міг статися по ТЕЦ у районі Аршинцеве в Керчі.
Моніторингова група повідомляє, що пожежу на теплоелектроцентралі підтверджено. За наявною інформацією, сталося влучання в резервуар.
Також за даними супутникової зйомки зафіксовано шлейф диму завдовжки близько 47 кілометрів.
Де зникло світло
Тим часом окупаційна влада заявила про відключення електроенергії через "технологічні порушення в електричних мережах".
Без світла залишилися:
- Євпаторія;
- Саки;
- Красноперекопськ;
- Джанкой;
- Красноперекопський район;
- Сакський район;
- Джанкойський район;
- Красногвардійський район.
У підприємстві "Крименерго" заявили, що тривають аварійно-відновлювальні роботи. Електропостачання обіцяють відновити протягом доби.
Удари по Криму
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч проти 23 червня Крим потрапив під масовану атаку дронів - було вражено порт "Кавказ" та низку інших об'єктів.
На тлі вибухів окупаційна влада перекрила рух Кримським мостом.
На вихідних ЗСУ вже завдавали серії масованих ударів по півострову - під удар потрапили газові станції, нафтові термінали, системи ППО та логістичні об'єкти.