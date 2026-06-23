У Керчі палає ТЕЦ після "прильотів", половина Криму залишилася без світла (відео)

Сьогодні, 23 червня, у Керчі після "прильотів" спалахнула сильна пожежа на ТЕЦ - половина Криму залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram- канал "Крымский ветер".

У підприємстві "Крименерго" заявили, що тривають аварійно-відновлювальні роботи. Електропостачання обіцяють відновити протягом доби.

Тим часом окупаційна влада заявила про відключення електроенергії через "технологічні порушення в електричних мережах".

Також за даними супутникової зйомки зафіксовано шлейф диму завдовжки близько 47 кілометрів.

Моніторингова група повідомляє, що пожежу на теплоелектроцентралі підтверджено. За наявною інформацією, сталося влучання в резервуар.

За попередніми даними, приліт міг статися по ТЕЦ у районі Аршинцеве в Керчі.

Удари по Криму

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч проти 23 червня Крим потрапив під масовану атаку дронів - було вражено порт "Кавказ" та низку інших об'єктів.

На тлі вибухів окупаційна влада перекрила рух Кримським мостом.

На вихідних ЗСУ вже завдавали серії масованих ударів по півострову - під удар потрапили газові станції, нафтові термінали, системи ППО та логістичні об'єкти.