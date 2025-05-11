Названо субпродукт, який найкраще бореться зі старінням та сприяє довголіттю

Чим корисна печінка

У надії жити довше, більшість людей, які дбають про своє здоров'я, звертаються до листової зелені, чаїв, багатих на антиоксиданти, та так званих суперфудів, таких як насіння чіа. Однак доктор Берг стверджує, що існує набагато потужніший продукт проти старіння, особливо для м'ясоїдів.

"Найбільш омолоджувальний продукт у світі - це печінка тварин, вирощених на траві. Вона багата на всі вітаміни групи B, цинк, мідь, коензим 10 та інші корисні речовини", - додав він.

Цей продукт багатий на вітамін А, який дуже важливий для очей, щитовидної залози та імунної системи, а також для шкіри.

Лікар також наголошує на наявності гемового заліза, яке може відігравати життєво важливу роль у запобіганні анемії. Печінка тварин, що вигодовуються травою, багата на вітамін К2, вітамін Е і навіть вітамін D.

Більше того, амінокислоти та колаген, що містяться в печінці, можуть підтримувати здоров'я суглобів та шкіри з віком.

Дієтолог Лізм Ходжсон розповіла, що існує ризик споживання занадто великої кількості печінки, що може призвести до токсичності вітаміну А.

Токсичність вітаміну А може призвести до:

проблеми із зором

зміни шкіри

біль у кістках

Токсичність міді також становить ризик, якщо ви їсте занадто багато печінки, що може призвести до:

втрата еритроцитів

ниркової та серцевої недостатності

захворювання печінки

пошкодження мозку

Кому не можна їсти печінку

Існують певні категорії людей, яким варто обмежити вживання печінки або зовсім її уникати: