Назван субпродукт, который лучше всего борется со старением и способствует долголетию

Чем полезна печень

В надежде жить дольше, большинство людей, которые заботятся о своем здоровье, обращаются к листовой зелени, чаям, богатым антиоксидантами, и так называемым суперфудам, таким как семена чиа. Однако доктор Берг утверждает, что существует гораздо более мощный продукт против старения, особенно для мясоедов.

"Самый омолаживающий продукт в мире - это печень животных, выращенных на траве. Она богата всеми витаминами группы B, цинком, медью, коэнзимом 10 и другими полезными веществами", - добавил он.

Этот продукт богат витамином А, который очень важен для глаз, щитовидной железы и иммунной системы, а также для кожи.

Врач также отмечает наличие гемового железа, которое может играть жизненно важную роль в предотвращении анемии. Печень животных, вскармливаемых травой, богата витамином К2, витамином Е и даже витамином D.

Более того, аминокислоты и коллаген, содержащиеся в печени, могут поддерживать здоровье суставов и кожи с возрастом.

Диетолог Лизм Ходжсон рассказала, что существует риск потребления слишком большого количества печени, что может привести к токсичности витамина А.

Токсичность витамина А может привести к:

проблемам со зрением

изменениям кожи

боли в костях

Токсичность меди также представляет риск, если вы едите слишком много печени, что может привести к:

потеря эритроцитов

почечной и сердечной недостаточности

заболевания печени

повреждению мозга

Кому нельзя есть печень

Существуют определенные категории людей, которым стоит ограничить употребление печени или вовсе ее избегать: