Назван субпродукт, который лучше всего борется со старением и способствует долголетию

Употребление печени может значительно улучшить здоровье и способствовать долголетию. Витамины и минералы, содержащиеся в этом продукте, помогают укрепить иммунную систему, улучшить обмен веществ и поддержать функцию органов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу известного американского эксперта по здравоохранению, доктор Эрика Берга, который делится секретами долголетия.
В надежде жить дольше, большинство людей, которые заботятся о своем здоровье, обращаются к листовой зелени, чаям, богатым антиоксидантами, и так называемым суперфудам, таким как семена чиа. Однако доктор Берг утверждает, что существует гораздо более мощный продукт против старения, особенно для мясоедов.
"Самый омолаживающий продукт в мире - это печень животных, выращенных на траве. Она богата всеми витаминами группы B, цинком, медью, коэнзимом 10 и другими полезными веществами", - добавил он.
Этот продукт богат витамином А, который очень важен для глаз, щитовидной железы и иммунной системы, а также для кожи.
Врач также отмечает наличие гемового железа, которое может играть жизненно важную роль в предотвращении анемии. Печень животных, вскармливаемых травой, богата витамином К2, витамином Е и даже витамином D.
Более того, аминокислоты и коллаген, содержащиеся в печени, могут поддерживать здоровье суставов и кожи с возрастом.
Диетолог Лизм Ходжсон рассказала, что существует риск потребления слишком большого количества печени, что может привести к токсичности витамина А.
Токсичность витамина А может привести к:
Токсичность меди также представляет риск, если вы едите слишком много печени, что может привести к:
Существуют определенные категории людей, которым стоит ограничить употребление печени или вовсе ее избегать:
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