Жінка схудла на два розміри одягу після того, як змінила свій сніданок: ось що вона їсть
Мати двох дітей зробила заміну солодкого сніданку на здоровіший та схудла без дієт чи підрахунку калорій. Її розмір одягу зменшився з XL до M менш ніж за п'ять місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт LancsLive.
Що їла жінка
34-річна Джуді Треверс каже, що все змінилося, коли вона переосмислила свої ранкові звички.
"Я починала день з величезної миски пластівців і тосту - швидко та просто, але з великою кількістю цукру. За годину мені хотілося печива, а до середини ранку я була роздута", - розповіла вона.
Вирішивши змінити свій раціон, Джуді замінила вуглеводи на яйця, авокадо, йогурт, а іноді й бекон і шпинат.
Втрата ваги пов'язана з рівнем цукру в крові. Білок повільно вивільняє цукор з крові, тоді як злаки містять багато цукру, що швидко підвищує його рівень, що може призвести до збільшення ваги в довгостроковій перспективі.
"Чесно кажучи, я не очікувала, що це так змінить ситуацію. Але я перестала перекушувати, відчула себе легшою і вага просто почала падати. Я почуваюся зовсім іншою людиною", - пояснила жінка.
Тепер жінка купує одяг, який раніше ніколи б не наважилася одягнути.
Коли зайва вага зникла, вона також почала активніше рухатися та поступово додавала пробіжки у своє життя. Тепер вона бігає тричі на тиждень і навіть націлилася на півмарафон.
Джуді Треверс (фото: Edit Suits)
Що тепер їдять діти Джуді
У жінки є двоє дітей, шести і чотирьох років. Вона готує багаті на білок страви, таким як яйця, фрукти, йогурт або міні-омлети, замість солодких пластівців та варення на тостах.
"Вони більш зосереджені в школі та не вередують посеред ранку. Я пишаюся тим, що показую їм кращий шлях", - сказала вона.
Для тих, хто все ще хоче з'їсти пластівці зранку, спробуйте щось з меншим вмістом цукру, наприклад, домашню гранолу або мюслі.
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