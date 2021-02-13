Названы СМС, которые нужно удалять немедленно после прочтения

СМС, которые могут вас скомпрометировать

Не храните сообщения, которые могут быть использованы против вас, и вас могут ими шантажировать. Речь идет про личные переписки, фотографии, которые могут испортить вашу репутацию.

Сообщения с информацией про семьи и родственников

Не храните сообщения, в которых содержится подробная информация про членов вашей семьи. К примеру о том, когда кто возвращается домой. Представьте себя на месте преступника, и подумайте, какие данные могут нанести вам урон.

СМС с паролями и логинами

Конечно же удобнее хранить такие данные в СМС-ках, чтобы не засорять память. Но эта информация может стать оружием против вас, если попадет к злоумышленникам.

Сообщения с подозрительными ссылками

Если на телефон с незнакомого номера пришло сообщение, содержащее подозрительные ссылки, его рекомендуется сразу удалить. Переход по нему в большинстве случаев грозит тем, что вы "поймаете вирус" или подпишетесь на спам.

СМС с информацией из банка

Эксперты советуют удалять данные с кодами, информацией о балансе и так далее. Злоумышленники могут найти способ, как воспользоваться такими данными.

Но есть и нюансы. Так, одноразовые коды доступа от банка, как правило, деактивируются после пяти минут, после чего нужен будет новый код. А сообщения о балансе не дадут никакой информации о данных вашей карты, разве что вы не хотите, чтобы кто-то посторонний узнал о вашем финансовом состоянии.