Названо СМС, які потрібно видаляти негайно після прочитання

Деякі СМС-повідомлення необхідно видаляти відразу ж після прочитання. Так ви убезпечите себе від шахраїв, а також перестрахуетесь у разі втрати або крадіжки гаджета. Яку інформацію не можна зберігати в смартфоні - читайте далі у матеріалі.
Про це пише gsminfo.
СМС, які можуть вас скомпрометувати
Не зберігайте повідомлення, які можуть бути використані проти вас, і вас можуть ними шантажувати. Мова йде про особисті листування, фотографії, які можуть зіпсувати вашу репутацію.
Повідомлення з інформацією про сім'ю та родичів
Не зберігайте повідомлення, в яких міститься детальна інформація про членів вашої родини. Наприклад про те, коли хто повертається додому. Уявіть себе на місці злочинця, і подумайте, які дані можуть завдати вам шкоди.
СМС з паролями та логінами
Звичайно ж зручніше зберігати такі дані в СМС-ках, щоб не засмічувати пам'ять. Але ця інформація може стати зброєю проти вас, якщо потрапить до зловмисників.
Повідомлення з підозрілими посиланнями
Якщо на телефон з незнайомого номера прийшло повідомлення, що містить підозрілі посилання, його рекомендується відразу видалити. Перехід по ньому в більшості випадків загрожує тим, що ви "зловите вірус" або підпишетесь на спам.
СМС з інформацією з банку
Експерти радять видаляти дані з кодами, інформацією про баланс і так далі. Зловмисники можуть знайти спосіб, як скористатися такими даними.
Але є й нюанси. Так, одноразові коди доступу від банку, як правило, деактивуються після п'яти хвилин, після чого потрібен буде новий код. А повідомлення про баланс не дадуть ніякої інформації про дані вашої картки, хіба що ви не хочете, щоб хтось сторонній дізнався про ваш фінансовий стан.
Раніше ми писали, що шахрай хотів "кинути" українця через "Нову пошту", але щось пішло не так.
Також повідомлялося, що в Україні з'явилися нахабні шахраї, які вішають кредити через сім-карту.