Названо СМС, які потрібно видаляти негайно після прочитання

СМС, які можуть вас скомпрометувати

Не зберігайте повідомлення, які можуть бути використані проти вас, і вас можуть ними шантажувати. Мова йде про особисті листування, фотографії, які можуть зіпсувати вашу репутацію.

Повідомлення з інформацією про сім'ю та родичів

Не зберігайте повідомлення, в яких міститься детальна інформація про членів вашої родини. Наприклад про те, коли хто повертається додому. Уявіть себе на місці злочинця, і подумайте, які дані можуть завдати вам шкоди.

СМС з паролями та логінами

Звичайно ж зручніше зберігати такі дані в СМС-ках, щоб не засмічувати пам'ять. Але ця інформація може стати зброєю проти вас, якщо потрапить до зловмисників.

Повідомлення з підозрілими посиланнями

Якщо на телефон з незнайомого номера прийшло повідомлення, що містить підозрілі посилання, його рекомендується відразу видалити. Перехід по ньому в більшості випадків загрожує тим, що ви "зловите вірус" або підпишетесь на спам.

СМС з інформацією з банку

Експерти радять видаляти дані з кодами, інформацією про баланс і так далі. Зловмисники можуть знайти спосіб, як скористатися такими даними.

Але є й нюанси. Так, одноразові коди доступу від банку, як правило, деактивуються після п'яти хвилин, після чого потрібен буде новий код. А повідомлення про баланс не дадуть ніякої інформації про дані вашої картки, хіба що ви не хочете, щоб хтось сторонній дізнався про ваш фінансовий стан.