Мошенник хотел "кинуть" украинца через "Новую почту", но что-то пошло не так

Сотрудники НП помогли "копам" задержать мошенника (коллаж: РБК-Украина)

В одном из отделений "Новой почты" сотрудники компании помогли правоохранительным органам задержать злоумышленника, который пытался реализовать схему с отменой наложенного платежа за посылки с помощью поддельных документов.

Событие произошло в декабре в одном из отделений НП в Киеве. Мошенник попытался отменить наложенный платеж за отправку на сумму 47 тыс. грн, предъявив поддельные документы - паспорт и доверенность от отправителя.

Сотрудники отделения оказались бдительными и внимательными – у них возникли подозрения за большую сумму наложенного платежа. Они вызвали охрану и сообщили в службу безопасности.

Оказалось, что этот человек уже пыталась отменить ранее наложенный платеж таким образом в других отделениях. Работники почты вызвали полицию, которая оперативно приехала на место происшествия. Мошенника задержали прямо в отделении

Для Новой почты важно, чтобы наши клиенты не страдали от мошеннических действий. Поэтому мы и в дальнейшем планируем сотрудничать с правоохранителями и активно бороться с мошенниками", - рассказали в пресс-службе НП.

Ранее украинцам рассказали про хитрую схему мошенников, которые грабят украинцев на десятки тысяч гривен через почтовый сервис.

Также сообщалось, что в Украине появились наглые мошенники, которые вешают кредиты через сим-карту.