Названо продукти, які не варто купувати навіть за дуже привабливими акційними цінами

Абсолютно на все ціни ростуть, тому людина шукає способи, які допоможуть їй заощадити. Зокрема, намагається купувати все максимально дешево. Однак, не усі акційні товари варто купувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple .

Зім'яті консерви

Ціна на більшість консервів доступна, тому немає причин купувати пом’яті банки, навіть зі знижкою. Головна причина в тому, що пошкоджені банки дозволяють бактеріям проникнути в середину і зіпсувати їжу.

В результаті можна отруїтися та навіть потрапити до лікарні.

Попередньо нарізані продукти

Купівля попередньо нарізаних продуктів може бути надзвичайно зручною, але це не завжди найкращий спосіб.

Саме сирні та м'ясні нарізки брати ніколи не варто. Річ у тім, що в них кладуть ті продукти, які вже полежали достатню кількість часу.

До того ж термін придатності точно невідомий, адже ніхто не знає скільки часу продукти лежали до того, як їх запакували.

Такі продукти не потрібно купувати навіть за дуже привабливими цінами, адже користі від них ніякої, а ось шкоди вони можуть завдати великої

Вимите листя салату в упаковці

Його багато хто купує, адже вважає його чистим, тому не миють. Але не варто вірити цьому.

На таких листках салату можуть бути різні бактерії, навіть сальмонела, яка дуже небезпечна. Тому мити листя все одно доведеться.

Насипні спеції

Багато хто вважає, що сушені спеції та трави зберігаються дуже довго. Однак, це не так.

Фактично термін придатності більшості спецій закінчується протягом шести місяців з моменту відкриття. Тому купувати такий продукт не рекомендується, адже він знаходиться у відкритий.

Розфасовані страви

Готова їжа з продуктового магазину - чудовий варіант. Однак найбільший недолік таких страв полягає в тому, що вони зазвичай багаті натрієм і жиром і ніколи не будуть такими поживними, як ті, які ви готуєте вдома.

Якщо на такі продукти в магазині знижки, то не варто їх купувати. Все тому, що невідомо, коли був попередньо упакований салат.