Що робити, якщо в магазині відмовили розрахуватись карткою: це важливо знати

В Україні кожна людина має право на вільний вибір товарів та здійснювати безготівкові розрахунки. Зокрема, зросла кількість скарг від споживачів, яким відмовили розрахуватись карткою.

Про це повідомили на сторінці Держпродспоживслужби у Facebook .

Як діяти

Експерти кажуть, що відмова у безготівковому розрахунку за придбані товари та надані послуги свідчить про обмеження прав споживача та є порушенням вимог законодавства.

За це передбачена відповідальність за статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів" та статтею 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Але тут є важливий нюанс - штраф покладається за відсутність POS-терміналу там, де він повинен бути.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2022 р. N 894 торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків:

з 1 січня 2024 року - провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб;

з 1 січня 2025 року - у населених пунктах з чисельністю менше ніж 5 тис. осіб;

з 1 січня 2026 року - фізичні особи, підприємці, платники єдиного податку першої групи, торговці, які продають з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної продукції.

Зона бойових дій

Зазначається, що такі вимоги не поширюються на торговців, які провадять господарську діяльність в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації.

Протягом трьох місяців на деокупованих територіях можуть не здійснюватись безготівкові розрахунки.