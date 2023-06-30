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На що потрібно звернути увагу під час купівлі дитячих іграшок: детальне пояснення

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П'ятниця 30 червня 2023 10:13
На що потрібно звернути увагу під час купівлі дитячих іграшок: детальне пояснення Як вибрати безпечні дитячі іграшки (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В магазині можна знайти багато дитячих іграшок, що можна аж розгубитися. Під час купівлі потрібно бути особливо обережними, щоб іграшка принесла радість і не мала небажаних наслідків.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Facebook.

Що потрібно знати

Вимоги до виробників, імпортерів іграшок, до матеріалів, з яких вони виготовлені, викладено у Технічному регламенті безпечності іграшок, розробленому на основі Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18.06.2009 про безпеку іграшок.

При купівлі іграшки в магазині або на ринку необхідно звернути увагу на наявність такої інформації на товарі:

  • артикул або штрих-код іграшки для відстеження
  • знак відповідності технічним регламентам
  • назва та адреса виробника (дозволяється англійською мовою на пакуванні)
  • назва та адреса імпортера або уповноваженого представника
  • дата виготовлення (у форматі "місяць-рік")
  • термін придатності
  • графічний попереджувальний символ позначення віку у вигляді кола, в якому намальований контур обличчя та вказана вікова група. Цей символ являє собою окружність та перехресну риску, що мають бути червоними на білому фоні, а віковий діапазон (0-3)
  • фраза "Детальну тех. інформацію див. на диспенсері (дисплеї) або в інструкції

Що повинно йти в комплекті

До іграшки обов’язково повинна додаватись інструкція з експлуатації і схема користування, які надруковані на упаковці, на окремому листі або у вигляді брошури.

В інструкції повинні бути вказані правила та види обробки іграшок - миття, чищення, дезінфекція та їх утилізація в разі потреби.

Важливо, що відповідно до Державних санітарних правил до реалізації допускаються іграшки, що мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданий згідно з Порядком проведення санітарно- епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом МОЗ від 09.10.2000 N247.

Тому споживач має право вимагати у суб’єкта господарювання згаданий висновок для ознайомлення.

Відповідальність за якість та безпечність іграшок несе суб’єкт господарювання.

Раніше ми повідомляли, чому хлопчики граються ляльками, а дівчатка - машинками.

Також ми писали, як правильно прати м'які іграшки в машинці.

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