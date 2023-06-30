На що потрібно звернути увагу під час купівлі дитячих іграшок: детальне пояснення
В магазині можна знайти багато дитячих іграшок, що можна аж розгубитися. Під час купівлі потрібно бути особливо обережними, щоб іграшка принесла радість і не мала небажаних наслідків.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Facebook.
Що потрібно знати
Вимоги до виробників, імпортерів іграшок, до матеріалів, з яких вони виготовлені, викладено у Технічному регламенті безпечності іграшок, розробленому на основі Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18.06.2009 про безпеку іграшок.
При купівлі іграшки в магазині або на ринку необхідно звернути увагу на наявність такої інформації на товарі:
- артикул або штрих-код іграшки для відстеження
- знак відповідності технічним регламентам
- назва та адреса виробника (дозволяється англійською мовою на пакуванні)
- назва та адреса імпортера або уповноваженого представника
- дата виготовлення (у форматі "місяць-рік")
- термін придатності
- графічний попереджувальний символ позначення віку у вигляді кола, в якому намальований контур обличчя та вказана вікова група. Цей символ являє собою окружність та перехресну риску, що мають бути червоними на білому фоні, а віковий діапазон (0-3)
- фраза "Детальну тех. інформацію див. на диспенсері (дисплеї) або в інструкції
Що повинно йти в комплекті
До іграшки обов’язково повинна додаватись інструкція з експлуатації і схема користування, які надруковані на упаковці, на окремому листі або у вигляді брошури.
В інструкції повинні бути вказані правила та види обробки іграшок - миття, чищення, дезінфекція та їх утилізація в разі потреби.
Важливо, що відповідно до Державних санітарних правил до реалізації допускаються іграшки, що мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданий згідно з Порядком проведення санітарно- епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом МОЗ від 09.10.2000 N247.
Тому споживач має право вимагати у суб’єкта господарювання згаданий висновок для ознайомлення.
Відповідальність за якість та безпечність іграшок несе суб’єкт господарювання.
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