Названы продукты, которые не стоит покупать даже по очень привлекательным ценам

Совершенно на все цены растут, поэтому человек ищет способы, которые помогут ему сэкономить. В частности, пытается покупать все очень дешево. Однако не все акционные товары следует покупать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple .

Смятые консервы

Цена на большинство консервов доступна, поэтому нет причин покупать помятые банки даже со скидкой. Главная причина в том, что поврежденные банки позволяют бактериям проникнуть внутрь и испортить пищу.

В результате можно отравиться и даже попасть в больницу.

Предварительно нарезанные продукты

Покупка предварительно нарезанных продуктов может быть очень удобной, но это не всегда лучший способ.

Именно творожные и мясные нарезки брать никогда не стоит. Дело в том, что в них кладут продукты, которые уже полежали достаточное количество времени.

К тому же срок годности точно неизвестен, ведь никто не знает, сколько времени продукты лежали до того, как их упаковали.

Такие продукты не нужно покупать даже по очень привлекательным ценам, ведь толку от них никакого, а вот вред они могут нанести большой

Вымытые листья салата в упаковке

Его многие покупают, ведь считают его чистым, поэтому не моют. Но не стоит верить этому.

На таких листьях салата могут быть разные бактерии, даже сальмонелла, которая очень опасна. Поэтому мыть листья все равно придется.

Насыпные специи

Многие считают, что сушеные специи и травы хранятся очень долго. Однако это не так.

Фактически срок годности большинства специй истекает в течение шести месяцев с момента открытия. Поэтому покупать такой продукт не рекомендуется, ведь он находится открыт.

Расфасованные блюда

Готовая еда из продуктового магазина - отличный вариант. Однако наибольший недостаток таких блюд заключается в том, что они обычно богаты натрием и жиром и никогда не будут такими питательными как те, которые вы готовите дома.

Если на такие продукты в магазине скидки, не стоит их покупать. Все потому, что неизвестно, когда был предварительно упакован салат.