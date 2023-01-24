Названо продукти, які потрібно прибрати зі свого раціону: чим їх замінити

Неможливо все життя дотримуватися правил здорового харчування, але хоча б іноді варто з поміж деяких продуктів обирати корисні. Адже шкідливі продукти можуть бути по-справжньому небезпечними для здоров'я,
Про те, що потрібно замінити у своєму раціоні, розповіла нутриціолог Софія Мельнік в Instagram.
За словами експерта, соняшникова олія масового виробництва вже давно немає нічого спільного з користю.
"Зараз ніхто не вичавлює насіння, а воно разом зі лушпинням заливається хімічними розчином, далі цей продукти проходить ще низку обробок, очищування та відбілювання", - йдеться у повідомленні.
Головна мета виробника це продовжити термін придатності, а для цього максимально видаляються корисні речовини, адже саме через них продукт і псується.
Нутриціолог радить замінити таку муку на або гречану, вівсяну, кокосову або з бобових. Біла мука складається на 80% з крохмалю.
"Найприкріше що з неї видаляються усе найкорисніше - оболонку зерна, клітковину, і на додачу ще відбілюють хімічними сполуками", - каже експерт.
Такі напої можна замінити на комбучу, квас, або мінеральні води, які насичені електролітами.
Також можна у воду додати хлорофіл - він надасть смак м’яти воді та збагатить організм магнієм, міддю та натрієм.
"Я думаю, що вже всі знають що в 1 л - 100 г цукру", - йдеться у повідомленні.
Перекуси рано чи пізно призведуть до інсулінорезистентності та поганих наслідків. При кожному прийомі їжі, навіть якщо це один горішок або пів яблучка завищується рівень інсуліну у крові.
Сон дуже важлива складова здоров‘я. Нутриціолог каже, що це найкращі ліки.
Саме під час адекватного сну, а саме 7-8 годин без прокидання та з 22:00-23:00 активується більшість органів.
Недостаток сну призведе до швидкого старіння організму.
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