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Названо продукти, які потрібно прибрати зі свого раціону: чим їх замінити

Як замінити шкідливі продукти на корисні (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Неможливо все життя дотримуватися правил здорового харчування, але хоча б іноді варто з поміж деяких продуктів обирати корисні. Адже шкідливі продукти можуть бути по-справжньому небезпечними для здоров'я,

Про те, що потрібно замінити у своєму раціоні, розповіла нутриціолог Софія Мельнік в Instagram.

Соняшникову магазинну олію на оливкову або кокосову

За словами експерта, соняшникова олія масового виробництва вже давно немає нічого спільного з користю.

"Зараз ніхто не вичавлює насіння, а воно разом зі лушпинням заливається хімічними розчином, далі цей продукти проходить ще низку обробок, очищування та відбілювання", - йдеться у повідомленні.

Головна мета виробника це продовжити термін придатності, а для цього максимально видаляються корисні речовини, адже саме через них продукт і псується.

Замініть білу муку на цільнозернову

Нутриціолог радить замінити таку муку на або гречану, вівсяну, кокосову або з бобових. Біла мука складається на 80% з крохмалю.

"Найприкріше що з неї видаляються усе найкорисніше - оболонку зерна, клітковину, і на додачу ще відбілюють хімічними сполуками", - каже експерт.

Замініть солодкі газовані напої

Такі напої можна замінити на комбучу, квас, або мінеральні води, які насичені електролітами.

Також можна у воду додати хлорофіл - він надасть смак м’яти воді та збагатить організм магнієм, міддю та натрієм.

"Я думаю, що вже всі знають що в 1 л - 100 г цукру", - йдеться у повідомленні.

Приберіть перекуси

Перекуси рано чи пізно призведуть до інсулінорезистентності та поганих наслідків. При кожному прийомі їжі, навіть якщо це один горішок або пів яблучка завищується рівень інсуліну у крові.

Не забувайте про сон

Сон дуже важлива складова здоров‘я. Нутриціолог каже, що це найкращі ліки.

Саме під час адекватного сну, а саме 7-8 годин без прокидання та з 22:00-23:00 активується більшість органів.

Недостаток сну призведе до швидкого старіння організму.

Раніше ми називали шкідливі продукти, які викликають залежність.

Також ми писали, які сніданки потрібно швидко прибрати зі свого раціону. Вони можуть підірвати здоров'я.

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