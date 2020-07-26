Топ продуктов, которые вызывают зависимость: такого никто не ожидал

Продукты, которые вызывают зависимость (фото: pixabay.com)

Эти продукты могут негативно сказаться на работе организма

Некоторые продукты не только разрушают организм, но и вызывают зависимость. Это связано с тем, что определенная пища содержит в себе много сахара, соли или жира, что вызывают выброс дофамина в мозг.

Гормон счастья может привести к тяге к конкретному источнику приятных ощущений, особенно если говорить о еде. Стимулируя центр удовольствия, он сигнализирует мозгу, что Вам нужно больше конкретного продукта.

Первое место занимает сахар. Он может вызвать серьезную зависимость и тогда Вы больше не сможете ни дня обходиться без конфет, сладких напитков, белого хлеба и выпечки.

На втором месте - шоколад. Данная сладость способствует активной выработке серотонина, а настроение улучшается. Шоколад вполне может быть отнесен к группе легких антидепрессантов, однако такое действие на организм ощущается из-за сахара, кофеина и теобромина. А это - далеко не всегда полезно.

Дальше по списку идет сыр. Сейчас вы наверняка удивились, но вещества, содержащиеся в этом молочном продукте, действительно могут способствовать легкому привыканию. Связано это с тем, что сыр содержит казеин, который расщепляется во время пищеварения и образует опиаты, называемые казоморфинами. В сыре сосредоточено гораздо больше казеина, чем в молоке, мороженом, масле и других молочных продуктах, что выделяет сыр из их ряда и делает его способным формировать пристрастие.

Чипсы. Главная опасность заключается в том, что многие производители добавляют в чипсы специальные компоненты, которые стимулируют в мозге центр удовольствия.

Копченая колбаса. Такая зависимость может возникнуть от частого употребления продуктов с большим содержанием жиров животного происхождения. Также копченое мясо содержит неоправданное количество добавок и высокий процент крахмала, вредящие здоровью.

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