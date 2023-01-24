Названы продукты, которые нужно убрать из рациона: чем их заменить

Подсолнечное магазинное масло на оливковое или кокосовое

По словам эксперта, подсолнечное масло массового производства уже давно не имеет ничего общего с пользой.

"Сейчас никто не выжимает семена, а они вместе с шелухой заливаются химическим раствором, далее этот продукт проходит еще ряд обработок, очистки и отбеливания", - говорится в сообщении.

Главная цель производителя - продлить срок годности, а для этого максимально удаляются полезные вещества, ведь именно из-за них продукт и портится.

Замените белую муку цельнозерновой

Нутрициолог советует заменить такую муку на гречневую, овсяную, кокосовую или из бобовых. Белая мука состоит на 80% из крахмала.

"Самое досадное, что из нее удаляются все самое полезное - оболочку зерна, клетчатку, и вдобавок еще отбеливают химическими соединениями", - говорит эксперт.

Замените сладкие газированные напитки

Такие напитки можно заменить на комбучу, квас или минеральные воды, которые насыщены электролитами.

Также можно в воду добавить хлорофилл - он придаст вкус мяты воде и обогатит организм магнием, медью и натрием.

"Я думаю, что уже все знают, что в 1 л - 100 г сахара", - говорится в сообщении.

Уберите перекусы

Перекусы рано или поздно приведут к инсулинорезистентности и плохим последствиям. При каждом приеме пищи, даже если это один орешек или пол яблочка, завышается уровень инсулина в крови.

Не забывайте о сне

Сон очень важная составляющая здоровья. Нутрициолог говорит, что это лучшее лекарство.

Именно во время адекватного сна, а именно 7-8 часов без пробуждения и с 22.00-23.00 активируется большинство органов.

Недостаток сна приведет к быстрому старению организма.