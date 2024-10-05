Названо прізвисько принца Гаррі, про яке він хотів би не згадувати

Онук Єлизавети II згадував про вживання наркотиків та свій нездоровий спосіб життя в мемуарах. Він не приховує, що в минулому був не найслухнянішим підлітком та юнаком. Проте Гаррі не говорить про те, які прізвиська йому давали за часів навчання в Ітоні.

У цьому коледжі принц провів 5 років. І саме там герцог Сассекський виявив цікавість до заборонених речовин. Виявилося, що в Ітоні всі знали Гаррі не як принца та спадкоємця королівської родини. Він "прославився" тим, що в його кімнаті часто стояв густий дим (через куріння марихуани).

Принц Гаррі (фото: Getty Images)

І тому Гаррі називали "Hash Harry". Таке прізвисько було дано йому невипадково. "Hash", у перекладі зі сленгової англійської, означає "марихуана", "наркотики". Простими словами, до імені Гаррі додали "приставку", яка його характеризувала в ті роки.

Попри те, що принц любить відверто розповідати про своє минуле, про це прізвисько він хотів би забути. Його розкрив королівський історик Роберт Лейсі, який оприлюднив невідомі факти про королівську сім'ю у книзі "Brothers of Brothers".

Меган Маркл та принц Гаррі (фото: Getty Images)

Нагадаємо, Гаррі вирушив до Ітона після смерті своєї матері - принцеси Діани. І він зізнавався, що пробував не лише марихуану. Тоді герцог Сассекський "познайомився" з тяжкими наркотиками.

Зараз ці зізнання можуть зіграти з Гаррі злий жарт. Як зазначали експерти, э ймовірність проблем з американською візою, яку той отримував у минулому.

Вся річ у тому, що під час подання документів кожна людина має чесно сказати, чи вживала вона наркотики. І якщо виявиться, що принц збрехав, у нього можуть виникнути неприємності, стверджує видання.