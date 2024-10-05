Названо прозвище принца Гарри, о котором он хотел бы не вспоминать

Внук Елизаветы II упоминал об употреблении наркотиков и своем нездоровом образе жизни в мемуарах. Он не скрывает, что в прошлом был не самым послушным подростком и юношей. Однако Гарри не говорит о том, какие прозвища ему давали во времена обучения в Итоне.

В этом колледже принц провел 5 лет. И именно там герцог Сассекский проявил интерес к запрещенным веществам. Оказалось, что в Итоне все знали Гарри не как принца и наследника королевской семьи. Он "прославился" тем, что в его комнате часто стоял густой дым (из-за курения марихуаны).

Принц Гарри (фото: Getty Images)

И потому Гарри называли "Hash Harry". Такое прозвище было дано ему неслучайно. "Hash", в переводе со сленгового английского, означает "марихуана", "наркотики". Простыми словами, к имени Гарри добавили "приставку", которая его характеризовала в те годы.

Несмотря на то, что принц любит откровенно рассказывать о своем прошлом, об этом прозвище он хотел бы забыть. Его раскрыл королевский историк Роберт Лейси, который перечислил неизвестные факты о королевской семье в книге "Brothers of Brothers".

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

Напомним, Гарри отправился в Итон после смерти своей матери - принцессы Дианы. И он признавался, что пробовал не только марихуану. Тогда герцог Сассекский "познакомился" с тяжелыми наркотиками.

Сейчас эти признания могут сыграть с Гарри злую шутку. Как отмечали эксперты, есть вероятность проблем с американской визой, которую тот получал в прошлом.

Все дело в том, что во время подачи документов каждый человек должен честно сказать, употреблял ли он наркотики. И если окажется, что принц солгал, у него могут возникнуть неприятности, утверждает издание.