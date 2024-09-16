Розкрито справжнє ім'я принца Гаррі, яким він не користується все своє життя

Принц Гаррі і Меган Маркл після всіх скандалів нечасто з'являються на публіці, проте все одно залишаються однією з пар, про які всі говорять. І виявилося, що онук Єлизавети II приховує від фанів одну цікаву річ - все своє життя він носить не те ім'я, яке йому було дано при народженні.

Так, 15 вересня онукові Єлизавети II та братові принца Вільяма виповнилося 40 років. І до цієї дати фанам королівської родини буде цікаво дізнатися незвичайний факт про принца.

Всі звикли називати його Гаррі. Понад те, це ім'я використовується в офіційних протоколах королівської сім'ї. Однак 15 вересня 1984 року, коли принцеса Діана народила Гаррі, вона відразу ж оголосила його ім'я - принц Генрі Чарльз Альберт Девід Уельський.

Втім, усім також повідомили, що другого сина Діани та Чарльза називатимуть не Генрі. Батьки принца вирішили, що його справжнє перше ім'я використовуватиметься у родинному колі. А на публіці його зватимуть Гаррі.

Справжнє ім'я принца Гаррі (фото: Getty Images)

У дитинстві, коли принц бавився і не слухав батьків, вони справді називали його Генрі. Однак, коли він виріс, про це ім'я практично всі забули.

У 2022 році принц Гаррі нагадав про нього. Тоді він говорив по відео з учасниками конференції і познайомився з хлопчиком на ім'я Генрі. І онук Єлизавети II сказав, що його теж так звуть. Однак сам він не користується справжнім ім'ям.

Цікаво, що дружина принца Гаррі теж користується не своїм першим ім'ям. Під час народження Марлк назвали Рейчел Меган. Однак її батьки чомусь вирішили ігнорувати перше ім'я. А тому Маркл відома як Меган, а не як Рейчел.