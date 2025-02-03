Названо позитивний вплив пива на організм, про який мало хто знає

Пиво, один із найдавніших напоїв у світі, цінується не лише за смак і різноманітність, але також може бути корисним для здоров’я кишечника.

Про користь напою розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Чим корисно пиво для організму?

Незважаючи на те, що надмірне вживання алкоголю може мати негативні наслідки, у помірних кількостях певні види пива можуть сприяти покращенню здоров’я травлення завдяки наявності натуральних дріжджів і пробіотиків.

Дріжджі є важливими мікроорганізмами в процесі бродіння пива. Saccharomyces cerevisiae, наприклад, широко використовувані дріжджі, які не тільки перетворюють цукор на алкоголь і вуглекислий газ, але також можуть сприятливо впливати на здоров’я кишечника.

Ферментація та виробництво корисних сполук

Під час бродіння дріжджі виробляють такі сполуки, як органічні кислоти та вітаміни групи В. Ці сполуки можуть допомогти підтримувати здоровий баланс мікробіома кишечника.

Стимуляція імунної системи

Деякі дослідження показують, що дріжджі, присутні в пиві, можуть стимулювати імунну систему та допомагати боротися зі шкідливими патогенами в кишечнику.

Окрім дріжджів, деякі види пива містять природні пробіотики, які можуть принести користь здоров’ю кишечника.

Пробіотики - це живі мікроорганізми, які при споживанні в достатній кількості забезпечують користь для здоров’я.

Баланс мікробіома кишечника

Пробіотики допомагають підтримувати здоровий баланс між корисними та шкідливими бактеріями в кишечнику. Це має вирішальне значення для гарного травлення та запобігання шлунково-кишковим розладам, таким як синдром подразненого кишечника (СРК).

Покращення травлення

Споживання пива, багатого пробіотиками, може сприяти кращому травленню, полегшуючи розщеплення їжі та покращуючи засвоєння поживних речовин.

Зменшення запалення

Деякі дослідження показали, що пробіотики можуть допомогти зменшити запалення кишечника, що корисно для людей із запальними захворюваннями кишечника.

Важливо пам’ятати, що потенційна користь пива для здоров’я кишечника в основному спостерігається при помірному вживанні.