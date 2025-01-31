Чи можна сп'яніти без алкоголю? Названо неочікувану відповідь

Чи можна сп'яніти без алкоголю? Чи знали ви, що існує синдром кишкового бродіння - це рідкісний стан, при якому організм виробляє етанол із неперетравлених вуглеводів у кишечнику. Цей процес відбувається через надмірний ріст дріжджів або бактерій у шлунково-кишковому тракті, що призводить до бродіння цукрів і, як наслідок, підвищення рівня алкоголю в крові.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Що треба знати про синдром кишкового бродіння?

Цей стан може мати значний вплив на здоров’я та самопочуття людини.

Які причини синдрому?

Надмірний ріст дріжджів

Надмірний ріст дріжджів, таких як Saccharomyces cerevisiae або Candida, може призвести до ненормального бродіння вуглеводів у кишечнику.

Дієта з високим вмістом вуглеводів

Високе споживання цукрів і рафінованих вуглеводів може сприяти розмноженню дріжджів і бактерій, які викликають це бродіння.

Розлади травлення

Такі стани, як синдром подразненого кишечника (СРК), целіакія або дисбактеріоз кишечника, можуть схиляти людину до розвитку синдрому.

Тривале застосування антибіотиків

Антибіотики можуть змінити нормальну кишкову флору, дозволяючи дріжджам рости безконтрольно.

Симптоми синдрому кишкового бродіння можуть бути різними, але деякі з них включають:

Ейфорія або сп'яніння

Відчуття, подібні до тих, що викликаються вживанням алкоголю, навіть без вживання алкогольних напоїв.

Втома та сплутаність свідомості

Підвищений рівень алкоголю в крові може спричинити когнітивні проблеми та втому.

Біль у животі та розтягнення: шлунково-кишковий дискомфорт через надмірне бродіння.

Зміна настрою

Хронічне сп'яніння може вплинути на емоційний і психічний стан.

Зазначимо, що синдром кишкового бродіння є складним станом, який може мати значний вплив на якість життя. Розпізнавання його симптомів і звернення за належною медичною допомогою має вирішальне значення для правильного діагнозу та ефективного лікування.