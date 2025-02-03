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Названо положительное влияние пива на организм, о котором мало кто знает

Понедельник 03 февраля 2025 14:59
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Названо положительное влияние пива на организм, о котором мало кто знает Фото: Полезно ли пиво для организма? (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Пиво, один из древнейших напитков в мире, ценится не только за вкус и разнообразие, но также может быть полезным для здоровья кишечника.

О пользе напитка рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Чем полезно пиво для организма?

Несмотря на то, что чрезмерное употребление алкоголя может иметь негативные последствия, в умеренных количествах определенные виды пива могут способствовать улучшению здоровья пищеварения благодаря наличию натуральных дрожжей и пробиотиков.

Дрожжи являются важными микроорганизмами в процессе брожения пива. Saccharomyces cerevisiae, например, широко используемые дрожжи, которые не только превращают сахар в алкоголь и углекислый газ, но также могут благоприятно влиять на здоровье кишечника.

Ферментация и производство полезных соединений

Во время брожения дрожжи производят такие соединения, как органические кислоты и витамины группы В. Эти соединения могут помочь поддерживать здоровый баланс микробиома кишечника.

Стимуляция иммунной системы

Некоторые исследования показывают, что дрожжи, присутствующие в пиве, могут стимулировать иммунную систему и помогать бороться с вредными патогенами в кишечнике.

Кроме дрожжей, некоторые виды пива содержат природные пробиотики, которые могут принести пользу здоровью кишечника.

Пробиотики - это живые микроорганизмы, которые при потреблении в достаточном количестве обеспечивают пользу для здоровья.

Баланс микробиома кишечника

Пробиотики помогают поддерживать здоровый баланс между полезными и вредными бактериями в кишечнике. Это имеет решающее значение для хорошего пищеварения и предотвращения желудочно-кишечных расстройств, таких как синдром раздраженного кишечника (СРК).

Улучшение пищеварения

Потребление пива, богатого пробиотиками, может способствовать лучшему пищеварению, облегчая расщепление пищи и улучшая усвоение питательных веществ.

Уменьшение воспаления

Некоторые исследования показали, что пробиотики могут помочь уменьшить воспаление кишечника, что полезно для людей с воспалительными заболеваниями кишечника.

Важно помнить, что потенциальная польза пива для здоровья кишечника в основном наблюдается при умеренном употреблении.

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