Названо положительное влияние пива на организм, о котором мало кто знает
Пиво, один из древнейших напитков в мире, ценится не только за вкус и разнообразие, но также может быть полезным для здоровья кишечника.
О пользе напитка рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Чем полезно пиво для организма?
Несмотря на то, что чрезмерное употребление алкоголя может иметь негативные последствия, в умеренных количествах определенные виды пива могут способствовать улучшению здоровья пищеварения благодаря наличию натуральных дрожжей и пробиотиков.
Дрожжи являются важными микроорганизмами в процессе брожения пива. Saccharomyces cerevisiae, например, широко используемые дрожжи, которые не только превращают сахар в алкоголь и углекислый газ, но также могут благоприятно влиять на здоровье кишечника.
Ферментация и производство полезных соединений
Во время брожения дрожжи производят такие соединения, как органические кислоты и витамины группы В. Эти соединения могут помочь поддерживать здоровый баланс микробиома кишечника.
Стимуляция иммунной системы
Некоторые исследования показывают, что дрожжи, присутствующие в пиве, могут стимулировать иммунную систему и помогать бороться с вредными патогенами в кишечнике.
Кроме дрожжей, некоторые виды пива содержат природные пробиотики, которые могут принести пользу здоровью кишечника.
Пробиотики - это живые микроорганизмы, которые при потреблении в достаточном количестве обеспечивают пользу для здоровья.
Баланс микробиома кишечника
Пробиотики помогают поддерживать здоровый баланс между полезными и вредными бактериями в кишечнике. Это имеет решающее значение для хорошего пищеварения и предотвращения желудочно-кишечных расстройств, таких как синдром раздраженного кишечника (СРК).
Улучшение пищеварения
Потребление пива, богатого пробиотиками, может способствовать лучшему пищеварению, облегчая расщепление пищи и улучшая усвоение питательных веществ.
Уменьшение воспаления
Некоторые исследования показали, что пробиотики могут помочь уменьшить воспаление кишечника, что полезно для людей с воспалительными заболеваниями кишечника.
Важно помнить, что потенциальная польза пива для здоровья кишечника в основном наблюдается при умеренном употреблении.
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