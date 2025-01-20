Три незвичайні ознаки на руках, які вказують на проблеми з печінкою
Печінка є найважливішим органом, який виконує багато функцій в організмі. На руках можуть з'явитися незвичайні ознаки, які свідчать про захворювання печінки, тому важливо вчасно їх розпізнати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Cleveland clinic.
Що шкодить печінці
Навіть невелика доза алкоголю здатна зашкодити здоров’ю, оскільки в печінці накопичується жир. Цей орган допомагає "розщеплювати" алкогольні напої, а його надмірне вживання призводить до того, що печінка працює на межі своїх можливостей.
Вчені довели, що надмірне вживання солі негативно впливає на роботу печінки. Також снеки з рафінованими вуглеводами, кукурудзяним сиропом, високим вмістом фруктози перевантажують внутрішній орган.
Симптоми, які вказують на проблеми з печінкою, можуть проявлятися не відразу. Зокрема, ви можете почати помічати ознаки, коли функція вашої печінки починає знижуватися.
Одним із перших побічних ефектів зниження функції печінки є зупинка жовчовідтоку в жовчних шляхах. Це означає, що печінка більше не виробляє і не доставляє жовч ефективно в тонкий кишківник.
Це може призвести до таких ознак, як:
- жовтяниця (жовтий відтінок білків очей і шкіри)
- темна сеча
- труднощі з травленням, особливо з жирами
- втрата ваги і м'язів
- легка мозкова недостатність
Але коли хвороба печінки прогресує, це може вплинути на ваш кровотік, гормони та стан харчування. Це може проявлятися по-різному і зокрема можна побачити ознаки на шкірі та нігтях.
Три симптоми, які з'являються на руках
Горбки на нігтях
При проблемах з печінкою нігті будуть виглядати ширшими, схожими на губку або з'являться горбки. Часто все починається з великого та вказівного пальців, а потім поширюється на інші нігті.
Це може бути викликано цирозом - серйозним рубцевим пошкодженням печінки. Вважається, що це тому, що цироз печінки може спричинити збільшення кровотоку в пальцях, що розширює вени.
Червоні долоні
Червоні плями на нігтях можуть бути ознаками цирозу печінки. Долоні також можуть бути теплими та майже гарячими.
Близько 23% людей з цирозом печінки відчувають цей симптом, який в медицині називають долонною еритемою.
Половина нігтя стає білою
При захворюванні печінки більша частина нігтя на руці або нозі стає білою, як матове скло. До того ж такі люди не мають форми півмісяця біля кутикули.
Інші симптоми захворювання печінки, які можуть виникати на шкірі, включають:
- крихітні червоні точки на шкірі (петехії)
- маленькі жовті горбки жиру на шкірі або повіках
- легка кровотеча та синці
- свербіж шкіри
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