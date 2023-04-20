Названо найшкідливішу кашу. Дізнайтесь, чому саме вона
Каші - це незамінний гарнір та відмінне джерело повільних вуглеводів. Але це стосується не всіх круп. Є з них ті, які слід обмежити в раціоні або використовувати мінімум.
Яка каша вважається найшкідливішою - читайте у матеріалі Styler.
Яка каша за шкідливістю на першому місці
Найшкідливішою з каш вважається кукурудзяна каша - саме її глікемічний індекс (ГІ) досягає 80%. Високий вміст глюкози в каші не тільки підвищує рівень цукру в крові, але й може позначитися на фігурі й спричинити різкий набір ваги.
При цьому у кукурудзяної каші є і свої переваги, вона зміцнює імунітет, насичує організм енергією і виводить холестерин.
Другою за своєю некорисністю називають манну кашу. Річ у тому, що в ній міститься в 3-4 рази менше вітамінів та мінералів, ніж в інших кашах. Також вона має велику кількість крохмалю та низьку кількість білка.
Замикає не дуже корисну трійку – рисова каша. Найшкідливішим видом рису вважається білий шліфований рис, тому що з нього під час обробки видаляються майже всі вітаміни. Саме тому лікарі рекомендують віддавати перевагу стравам із необробленого коричневого рису. Але в рисі є свої плюси - він безпечний для алергіків, і в ньому немає глютену.
Важливо пам'ятати, що корисність каші залежить не тільки від того, яка це крупа, а ще від того, на чому ми цю кашу варимо – воді чи молоці.
Яка каша найкорисніша
Ні для кого не секрет, що найкорисніша каша – це гречка. Найкраще варити її на воді. Це чудове джерело повільних вуглеводів. Також вона відмінно підійде діабетикам через низький глікемічний індекс.
Як ми раніше повідомляли, названо найшкідливішу кашу, яку краще ніколи не їсти.
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