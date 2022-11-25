Назвали найшкідливішу кашу, яку краще ніколи не їсти

Часто українці купують кашу лише через те, що товар має гарне впакування. Але насправді від неї немає користі організму!

Яка каша найшкідливіша

Так, лікар Комаровський не радить купувати вівсянку. Але важливо уточнити, що йдеться саме про вівсянку швидкого приготування з пакетиків.

За словами педіатра, це "найшкідливіше, що можна тільки придумати".

Водночас, зазначає Комаровський, якщо хочете отримати хоч якусь користь від вівсянки, то треба купувати та готувати крупу у пластівцях, яку треба варити.

Також шкідливою кашею вважається манна, якою годували всіх нас у дитинстві, а бабусі досі продовжують підгодовувати нею онуків.

Справа в тому, що манна каша - це вуглеводи, що легко засвоюються, які не дають нічого хорошого нашому організму.

"Найкорисніше у крупі завжди в оболонці, якої манка по суті позбавлена ​​при обробці", - каже Комаровський.

Третьою крупою у списку найшкідливіших, на думку лікаря, є білий рис. Його Комаровський називає просто - "ніяким". Одним словом, ніякої користі рисова каша організму не приносить.



А які ж каші корисні

Лікарі вирахували сім найкорисніших каш.

На першому місці стоїть гречка, далі вівсянка (не з пакетиків), далі перлівка, пшоно, кукурудзяна крупа, бурий рис, а також лляна крупа.

Важливо пам'ятати, що корисність каші залежить не тільки від того, яка це крупа, а ще від того, у чому ми цю кашу варимо - у воді чи молоці.

Наприклад, гречка при варінні в молоці втрачає своє залізо. Це не означає, що це погано, адже залізо можна отримати з інших продуктів.