Названа самая вредная каша. Узнайте, почему именно она

Каша - это незаменимый гарнир и отличный источник медленных углеводов. Но это касается совершенно не всех круп. Есть из них те, которые следует ограничить в рационе или использовать по минимуму.

Какая каша по вредности на первом месте

Самой вредной из каш считается кукурузная каша – именно ее гликемический индекс (ГИ) достигает 80%. Высокое содержание глюкозы в каше не только повышает уровень сахара в крови, но и может сказаться на фигуре и стать причиной резкого набора веса.

При всем этом у кукурузной каши есть и свои плюсы, она укрепляет иммунитет, насыщает организм энергией и выводит холестерин.

Второй по неполезности называют манную кашу. Дело в том, что в ней содержится в 3-4 раза меньше витаминов и минералов, чем в других кашах. Также она имеет большое количество крахмала и низкое количество белка.

Замыкает не очень полезную тройку - рисовая каша. Самым вредным видом риса считается белый шлифованный рис, так как из него во время обработки удаляются почти все витамины. Именно поэтому врачи рекомендуют отдавать предпочтение блюдам из необработанного коричневого риса. Но в рисе есть и свои плюсы - он безопасен для аллергиков, и в нем нет глютена.

Важно помнить, что полезность каши зависит не только от того, какая это крупа, а еще от того, в чем мы эту кашу варим - на воде или на молоке.

Какая каша самая полезная

Ни для кого не секрет, что самая полезная каша - это гречка. Лучше варить ее на воде. Это прекрасный источник медленных углеводов. Также она отлично подойдет диабетикам из-за низкого гликемического индекса.