7 круп, які не треба варити: лайфхаки на випадок відсутності світла чи газу
Через воєнну агресію Росії багато українців змушені жити в екстремальних умовах - без електроенергії, води й газу. За таких обставин надзвичайно складно готувати їжу, проте можливо.
Які крупи можна приготувати без варіння та як правильно це зробити, розповідаємо у матеріалі Styler.
Які крупи не потребують варіння
Кускус є одним із найкращих варіантів для обіду чи вечері, коли немає електроенергії, щоб варити їсти. Цю крупу достатньо залити водою, що та ледь покривала її. Після цього накрити посудину й зачекати 15 хвилин.
Гречку також не обов'язково варити, її можна просто заливати окропом. За 20-30 хвилин крупа вбере воду, набрякне й стане придатною для споживання. Щоб гречка краще запарилась, варто посудину додатково укутати теплим шарфом чи ковдрою.
Також гречку можна заливати не окропом, а водою кімнатної температури. Але тоді доведеться чекати 5-8 годин.
Перлова крупа запарюється у теплій воді, але настоювати її для цього потрібно протягом доби. Достатньо її залити у співвідношенні 1:3. У цю кашу під час заварювання можна додати сушені овочі або спеції.
Ячна крупа також готується без варіння. Залийте крупу гарячою водою у співвідношенні 1:2 і залиште на 2-2,5 години. Під час приготування варто каструлю загорнути у ковдру, аби зберегти тепло.
Булгур середнього або дрібного розміру також врятує в екстремальних умовах. Залийте його окропом і залиште на 20 хвилин. Якщо крупи середнього розміру доведеться чекати 40 хвилин.
Вівсянка або пластівці приготуються за 20 хвилин, якщо їх залити окропом, якщо холодною водою - то за 30 хвилин.
Манна каша буде готовою за 15-20 хвилин настоювання у холодній воді або молоці.
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