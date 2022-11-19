7 круп, які не треба варити: лайфхаки на випадок відсутності світла чи газу

Через воєнну агресію Росії багато українців змушені жити в екстремальних умовах - без електроенергії, води й газу. За таких обставин надзвичайно складно готувати їжу, проте можливо.

Які крупи можна приготувати без варіння та як правильно це зробити, розповідаємо у матеріалі Styler.

Які крупи не потребують варіння

Кускус є одним із найкращих варіантів для обіду чи вечері, коли немає електроенергії, щоб варити їсти. Цю крупу достатньо залити водою, що та ледь покривала її. Після цього накрити посудину й зачекати 15 хвилин.

Гречку також не обов'язково варити, її можна просто заливати окропом. За 20-30 хвилин крупа вбере воду, набрякне й стане придатною для споживання. Щоб гречка краще запарилась, варто посудину додатково укутати теплим шарфом чи ковдрою.

Також гречку можна заливати не окропом, а водою кімнатної температури. Але тоді доведеться чекати 5-8 годин.

Перлова крупа запарюється у теплій воді, але настоювати її для цього потрібно протягом доби. Достатньо її залити у співвідношенні 1:3. У цю кашу під час заварювання можна додати сушені овочі або спеції.

Ячна крупа також готується без варіння. Залийте крупу гарячою водою у співвідношенні 1:2 і залиште на 2-2,5 години. Під час приготування варто каструлю загорнути у ковдру, аби зберегти тепло.

Булгур середнього або дрібного розміру також врятує в екстремальних умовах. Залийте його окропом і залиште на 20 хвилин. Якщо крупи середнього розміру доведеться чекати 40 хвилин.

Вівсянка або пластівці приготуються за 20 хвилин, якщо їх залити окропом, якщо холодною водою - то за 30 хвилин.

Манна каша буде готовою за 15-20 хвилин настоювання у холодній воді або молоці.