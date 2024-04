Названо найкращу гру всіх часів, за яку проголосували геймери: переможець вас здивує

Основою для нового голосування стали результати опитування 2018 року, а також думка співробітників журналу, експертів галузі та критиків. З сотень ігор було відібрано лише 64 найменування, які склали турнірну сітку для змагань за системою "на вибування". Понад 200 тисяч читачів видання взяли участь у голосуванні.

Вже на початковому етапі сталися несподіванки. Наприклад, користувачі були здивовані відсутністю серед 64 претендентів оригінальних Deus Ex, Max Payne і Ori.

Результати голосування

За підсумками безлічі протистоянь найвизначнішою грою всіх часів було визнано The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 року. У фіналі вона змагалася з The Elder Scrolls V: Skyrim і здобула більше голосів. У ході змагання переможниця обійшла на різних етапах турніру такі ігри, як Call of Duty 4: Modern Warfare, GTA V, God of War (2018), Baldur's Gate 3 та Red Dead Redemption II.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (фото: IMDb)

Друге місце посів Skyrim, який на шляху до фіналу обійшов Destiny 2, Fallout 3, Final Fantasy VII, Elden Ring та The Last of Us. На деяких етапах розриви у голосах були мінімальними, незважаючи на участь тисяч тих, хто проголосував.

Цікаво, що у голосуванні 2018 року переможцем став "Відьмак 3". The Last of Us посіла друге місце, а нинішній переможець The Legend of Zelda Ocarina of Time був на третьому місці.

Переможцем стала The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 року (фото: Game Informer)