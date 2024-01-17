S.T.A.L.K.E.R. 2: стала відома дата виходу довгоочікуваної гри (відео)

Розробники зі студії GSC Game World оголосили "остаточну" дату виходу свого шутера з відкритим світом у постапокаліптичному стилі - S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Анонс був супроводжений коротким трейлером.

Нові подробиці гри

Спочатку планувалося випустити S.T.A.L.K.E.R. 2 28 квітня 2022 року, проте дата релізу неодноразово переносилася: спочатку на 8 грудня 2022 року, потім на 2023 рік, і, нарешті, на перший квартал 2024 року (витіки вказували на середину лютого).

Проте, як стало відомо, гру знову не буде випущена у встановлені терміни. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl надійде у продаж лише 5 вересня 2024 для PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X і S. Реліз також буде доступний у сервісі Game Pass.

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl пояснили останнє перенесення необхідністю довести до досконалості технічну складову гри, на яку користувачі, які випробували публічні демоверсії проекту, висловлювали зауваження.

Графіка в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (фото: Epic Games)

Хоча мета була ясна, і команда прагнула релізу в першому кварталі, на початок 2024 шутер все ще мав технічні недосконалості, що призвело до рішення GSC про додаткову відстрочку.

"Ми знаємо, що вам не терпиться не менше від нашого. Але підготовка подорожі до Зони має пройти гладко та за планом. Дякую за терпіння та підтримку. Будьте готові побачити набагато більше по грі протягом цього року", - запевнила GSC.

Автори S.T.A.L.K.E.R. 2 обіцяють унікальний постапокаліптичний світ, нелінійний сюжет з наслідками рішень, кілька кінцівок, хардкорний геймплей і графіку на рушії Unreal Engine 5.