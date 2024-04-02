Названа лучшая игра всех времен, за которую проголосовали геймеры: победитель вас удивит
Игровой журнал Game Informer провел обширное голосование для определения лучшей игры в истории. Организаторы этого уникального исследования отметили, что в игровой индустрии существует множество продуктов, которые трудно сравнивать между собой, однако именно это делает соревнование более увлекательным.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский ежемесячный журнал о компьютерных играх Game Informer.
Основой для нового голосования послужили результаты опроса 2018 года, а также мнение сотрудников журнала, экспертов отрасли и критиков. Из сотен игр были отобраны всего 64 наименования, которые составили турнирную сетку для состязаний по системе "на выбывание". Более 200 тысяч читателей издания приняли участие в голосовании.
Уже на начальном этапе произошли неожиданности. Например, пользователи были удивлены отсутствием в числе 64 претендентов оригинальных Deus Ex, Max Payne и Ori.
Результаты голосования
По итогам множества противостояний самой выдающейся игрой всех времен была признана The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 года. В финале она соперничала с The Elder Scrolls V: Skyrim и получила больше голосов. В ходе соревнования победительница обошла на различных этапах турнира такие игры, как Call of Duty 4: Modern Warfare, GTA V, God of War (2018), Baldur’s Gate 3 и Red Dead Redemption II.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (фото: IMDb)
Второе место занял Skyrim, который на пути к финалу обошел Destiny 2, Fallout 3, Final Fantasy VII, Elden Ring и The Last of Us. На некоторых этапах разрывы в голосах были минимальными, несмотря на участие тысяч проголосовавших.
Интересно, что в голосовании 2018 года победителем стал "Ведьмак 3". The Last of Us заняла второе место, а нынешний победитель The Legend of Zelda: Ocarina of Time был на третьем месте.
Победителем стала The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 года (фото: Game Informer)
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