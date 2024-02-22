Голова PlayStation визначив найкращі ігри для кожного покоління консолей Sony

Джим Раян, який 30 років займає позицію гендиректора Sony Interactive Entertainment та голови PlayStation, готується залишити пост у березні. Генеральний директор в інтерв'ю поділився списком своїх улюблених ігор у кожному поколінні PlayStation.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський тижневик Variety , який висвітлює події у світі шоу-бізнесу.

Деталі інтерв'ю

Він наголосив, що запуск PlayStation 5 під час пандемії був найбільшим викликом у його кар'єрі, а також одним із значних досягнень.

Виникли складнощі на різних етапах процесу: складання більшості консолей здійснювалося в закритому на карантин Китаї, що створило проблеми, оскільки розробники та магазини також стикалися з труднощами через обмеження.

Незважаючи на це, компанія успішно подолала труднощі та продала понад 50 мільйонів консолей за трирічний період.

З 1 квітня, коли Раян покине Sony Interactive Entertainment, його обов'язки тимчасово візьме на себе Хірокі Тотокі, президент Sony. Райан висловив упевненість у компетентності Тотокі для тимчасового керівництва та подальшого пошуку відповідного наступника.

Він також дав пораду майбутньому главі SIE: "Ніколи не забувай, що ми розважальний бізнес. Якщо ми продовжимо розважати, радувати і дивувати нашу геймерську спільноту, я думаю, у Тотокі-сана і того, хто його замінить, все буде гаразд", - заявив глава Джим Райан.

Голова Sony назвав основну гру кожного покоління PlayStation

PS1: Ridge Racer (1994)

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PS2: Grand Theft Auto 3 (2001)

Grand Theft Auto 3 (2001) (фото: thirstymag.com)

PS3: Uncharted: Drake's Fortune (2007)

Uncharted: Drake's Fortune (2007) (фото: Wizard Dojo)

PS4: Marvel's Spider-Man (2018)

Marvel's Spider-Man (2018) (фото: Forbes)

PS5: God of War Ragnarök (2022)

God of War Ragnarök (2022) (фото: Radio Times)

Він додав, що це не його персональні фаворити, а ігри, які змінили індустрію, поставили нові стандарти та показали можливості приставок на повну потужність.