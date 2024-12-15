Названо найкращий овоч для зміцнення імунітету та захисту від хвороб

Овочі є одними з найкращих продуктів для імунітету. Тоді як червоний болгарський перець містить усі поживні речовини, які організм використовує для захисту клітин і боротьби з мікробами, що викликають хвороби.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.
ервоний болгарський перець наповнений поживними речовинами, які підтримують імунітет, особливо вітаміном С і А.
Вітамін С підтримує активність нейтрофілів - лейкоцитів, які допомагають організму боротися з патогенами, тобто хвороботворними мікробами.
Він також має антиоксидантні властивості, тобто захищає здорові клітини від пошкодження. До того ж сприяє утворенню колагену, який є важливим для підтримки цілісності шкіри та слизових оболонок, які є першою лінією захисту організму від патогенів.
суп-пюре. Вони посилять вершковість і вміст вітамінів у страві, даючи неперевершену користь.
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