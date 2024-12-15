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Назван лучший овощ для укрепления иммунитета и защиты от болезней

Чем полезен болгарский перец (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Овощи являются одними из лучших продуктов для иммунитета. В то время как красный болгарский перец содержит все питательные вещества, которые организм использует для защиты клеток и борьбы с вызывающими болезни микробами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

Укрепляет иммунитет

красный болгарский перец наполнен питательными веществами, поддерживающими иммунитет, особенно витамином С и А.

Витамин С поддерживает активность нейтрофилов - лейкоцитов, помогающих организму бороться с патогенами, то есть болезнетворными микробами.

Он также обладает антиоксидантными свойствами, то есть защищает здоровые клетки от повреждения. К тому же способствует образованию коллагена, который важен для поддержания целостности кожи и слизистых оболочек, которые являются первой линией защиты организма от патогенов.

суп-пюре. Они усилят сливочность и содержание витаминов в блюде, давая непревзойденную пользу.

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