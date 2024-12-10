Ці 6 продуктів дуже корисні для мозку, але багато хто їх не їсть

Для ефективної роботи мозок потребує не лише відпочинку, а й правильного харчування. Для того, щоб головний мозок добре працював, необхідно додати в раціон корисні продукти, які будуть задовольняти потреби в різних речовинах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Medical xpress .

Антиоксиданти покращують здоров’я мозку

Антиоксиданти, також відомі як фітонутрієнти або фітохімічні речовини, допомагають захистити організм від пошкодження клітин, спричиненого вільними радикалами.

З часом пошкодження вільними радикалами може спричинити проблеми з тканинами й органами в організмі, потенційно призводячи до захворювання.

Дослідження свідчать про те, що молекули вільних радикалів можуть збільшити ризик проблем зі здоров’ям, пов’язаних зі старінням. Наприклад, хвороби серця, вікова макулярна дегенерація та хвороба Альцгеймера.

Клітини організму можуть виправити або запобігти пошкодженню вільними радикалами, наприклад, виробляючи антиоксидантні ферменти.

Які продукти мають захисну дію на мозок

У дослідженні розглянули дві антиоксидантні сполуки - фенольні, які можуть впливати на колір рослин, і терпени, які відповідають за смак і аромат рослин. Обидва містяться в наступних шести рослинних продуктах і травах:

слива Queen Garnet (гібрид японської сливи, виведений в Австралії через високий рівень корисних антоціанів)

чорний перець

гвоздика

бузина

шавлія

меліса лимонна

Слива, бузина та гвоздика мають найвищий рівень фенолів. Зокрема, ці рослинні продукти мають високий вміст похідних сполуки під назвою кверцетин, яка була пов’язана зі здатністю запобігати загибелі клітин, спричиненій окислювальним стресом.

Чорний перець має найвищий рівень терпену, за ним йшли гвоздика та шавлія. Терпен був пов'язаний зі здатністю зменшувати активні форми кисню. А це допомагає зменшити окислювальний стрес на клітинах, який може впливати на роботу мозку.

"Це перше дослідження, яке вивчає взаємозв’язок між цими видами сполук і різними антиоксидантними властивостями рослин", - сказала провідний автор дослідження Наомі Мей.

Добавки також можуть допомогти

У дослідженні також розглядалися дві безрецептурні суміші харчових добавок: одна з високим вмістом трави астрагал, а інша - меліси. Добавка астрагал мала найвищий рівень фенолів.

Слива також доступна у вигляді порошків, нектарів і концентратів. Тоді як меліса часто зустрічається як чай або рідка добавка.

Також б узина є більш поширеною добавкою, яка зазвичай використовується для підтримки імунітету.

"Існує великий потенціал для використання продуктів рослинного походження як частини для лікування станів, викликаних нейрозапаленням і окисним стресом", - підсумувала Мей.