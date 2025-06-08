Ці морепродукти визнано найгіршими: їх треба уникати за будь-яку ціну!

Чому деякі морепродукти небезпечні?

Особливо це стосується вмісту ртуті, діоксинів і поліхлордифенілів - токсичних речовин, що накопичуються в риб’ячому жирі. Чим жирніша риба - тим вищий ризик.

У 2013 році понад 90 країн підписали Мінаматську конвенцію, яка обмежує обіг ртуті, і в майбутньому рівень забруднення знизиться.

Топ-5 риб та морепродуктів за рівнем безпеки

Безпечні (2–3 рази на тиждень) це - лосось, тріска, оселедець, сардини, мідії, форель, кальмари.

Помірно безпечні (1 раз на тиждень): сібас, окунь, омар, палтус, тунець (консерва).

Небезпечні (1–2 рази на місяць): щука, жовтоперий тунець.

Краще не їсти взагалі: акула, риба-меч, великоокий тунець.

Ракоподібні та молюски:

Найкорисніші - устриці (багаті на цинк, селен, В-вітаміни). До топу також входять морські гребінці, мідії, каракатиці.

Найгірший вибір - це креветки. Через інтенсивне фермерське вирощування в них часто виявляють антибіотики та бактерії. Особливо це стосується імпорту з Таїланду, де 74% господарств використовують антибіотики.

Поради щодо вживання морепродуктів