Эти морепродукты признаны самыми плохими: их надо избегать любой ценой!

Почему некоторые морепродукты опасны?

Особенно это касается содержания ртути, диоксинов и полихлордифенилов - токсичных веществ, накапливающихся в рыбьем жире. Чем жирнее рыба - тем выше риск.

В 2013 году более 90 стран подписали Минаматскую конвенцию, которая ограничивает оборот ртути, и в будущем уровень загрязнения снизится.

Топ-5 рыб и морепродуктов по уровню безопасности

Безопасные (2-3 раза в неделю) это - лосось, треска, сельдь, сардины, мидии, форель, кальмары.

Умеренно безопасные (1 раз в неделю): сибас, окунь, омар, палтус, тунец (консерва).

Опасные (1-2 раза в месяц): щука, желтоперый тунец.

Лучше не есть вообще: акула, рыба-меч, большеглазый тунец.

Ракообразные и моллюски:

Самые полезные - устрицы (богаты цинком, селеном, В-витаминами). В топ также входят морские гребешки, мидии, каракатицы.

Худший выбор - это креветки. Из-за интенсивного фермерского выращивания в них часто обнаруживают антибиотики и бактерии. Особенно это касается импорта из Таиланда, где 74% хозяйств используют антибиотики.

Советы по употреблению морепродуктов