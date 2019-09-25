Названо любимое блюдо Зеленского: рецепт лакомства

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно признавался в интервью, что может есть все, что угодно, а тем более – любые блюда, которые готовит его супруга – Елена Зеленская.

Однако у президента есть одно блюдо, которое для него является самым любимым – это стейк в тандыре.

"Я вообще люблю готовить мясо на гриле, хотя очень редко это делаю", - отметил Зеленский и добавил, что обожает вкус полностью прожаренного и не сухого толстого куска мяса.

Рецепт любимого блюда президента достаточно прост:

Говядину нужно нарезать на порции толщиной 2-2,5 см

Стейки нужно высушить салфеткой и натереть смесью соли и перца.

Тандыр разогреть до 71 °C и поместить в него мясо.

Через 10 минут проверить стейки и перевернуть.

Допекать по необходимости, но не пересушивать (примерно еще 10 минут)

Вынуть мясо из тандыра и дать ему постоять 5-10 минут.

Нарезать и наслаждаться вкусом.

Стейк из говядины (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Кроме того, Владимир Зеленский неоднократно признавался в любви к фастфуду, в частности к шаурме. В мае он даже сфотографировался со своими помощниками на заправке, где полакомился ближневосточным блюдом.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может стать решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более – постыдного. А еще – помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую. #ШаурмаТакШаурма", - признался Зеленский.

Владимир Зеленский показал, как ест шаурму на заправке (facebook.com/zelenskiy95)

Летом он угощал ею журналистов во время неформального общения. А позже признался: Киев у него ассоциируется именно с запахом шаурмы у метро. И хотя на днях в Офисе президента появился "портрет" шаурмы, по словам супруги Елены, любимая еда гаранта — все, что она приготовит.