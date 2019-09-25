Названо улюблене блюдо Зеленського: рецепт ласощів

Президент Зеленський любить не тільки шаурму
Президент України Володимир Зеленський неодноразово зізнавався в інтерв'ю, що може їсти все, що завгодно, а тим більше – будь-які страви, які готує його дружина – Олена Зеленська.
Однак у президента є одне блюдо, яке для нього є найулюбленішим – це стейк в тандирі.
"Я взагалі люблю готувати м'ясо на грилі, хоча дуже рідко це роблю", - зауважив Зеленський і додав, що обожнює смак повністю прожареного і не сухого товстого шматка м'яса.
Стейк з яловичини (Ілюстративне фото: pixabay.com)
Крім того, Володимир Зеленський неодноразово зізнавався в любові до фастфуду, зокрема до шаурми. У травні він навіть сфотографувався зі своїми помічниками на заправці, де поласував близькосхідною стравою.
"Коли у тебе напружений графік, шаурма може стати вирішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим більше ганебного. А ще – допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую. #ШаурмаТакШаурма", - зізнався Зеленський.
Володимир Зеленський показав, як їсть шаурму на заправці (facebook.com/zelenskiy95)
Влітку він пригощав нею журналістів під час неформального спілкування. А пізніше зізнався: Київ у нього асоціюється саме з запахом шаурми у метро. І хоча днями в Офісі президента з'явився "портрет" шаурми, за словами дружини Олени, улюблена їжа гаранта — все, що вона приготує.