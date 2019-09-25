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Президент независимой страны: Зеленский в США осадил пропагандиста КремльТВ (видео)

STYLERЖизнь    25.09.2019 - 13:19
Президент независимой страны: Зеленский в США осадил пропагандиста КремльТВ (видео)
Зеленский в США осадил российского журналиста (Фото: коллаж РБК-Украина)

Зеленский заявил, что на него может давить только один человек

Владимир Зеленский в США в кулуарах Генассамблеи ООН жестко ответил журналистам пропагандистского телеканала "Россия-1" на вопросы о возможном давлении на него со стороны других политиков. В сети показали видео, как президент Украины осадил представителя росСМИ. Ролик опубликован на Facebook-странице Ирины Голинько.

Так, один из "рупоров Кремля" Евгений Попов спросил у Зеленского, не было ли какого-либо давления на него со стороны президента Штатов Дональда Трампа, в частности относительно Джона Байдена.

Напомним, что ранее в Конгрессе США допустили возможность импичмента Трампа по причине якобы давления на президента Украины, о чем писала американская пресса.

Российские журналисты в это время стали раскручивать тему расследования убийства Джо Байдена. Вчера росСМИ "охотились" за Зеленским, желая расспросить про связь с Трампом и про Байдена, но украинский президент пропагандистов КремльТВ игнорировал.

Президент независимой страны: Зеленский в США осадил пропагандиста КремльТВ (видео)

Зеленский в США жестко ответил российскому журналисту (Фото: скриншот)

Сегодня Зеленский ответил российскому журналисту на украинском языке, что на него, как на президента независимой страны, никто не может давить.

"На меня давить может только один человек. На меня давить может только мой сын, которому 6 лет", - заявил президент.

Зеленский в США жестко ответил российскому журналисту (Видео: facebook.com/i.golinko)

Как президенты Украины "троллят" КремльТВ

Можно сказать, что Зеленский таким образом перенял эстафету предыдущего президена Петра Порошенко, который на фоне агрессии РФ против Украины часто "ставил на место" российских пропагандистов.

Так, в феврале этого года Порошенко во время своего визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН дал жесткий отпор одному из них.

Летом Порошенко в Страсбурге отправил российских пропагандистов готовиться в Гаагский трибунал.

Год назад - в сентябре 2018-го - Порошенко в США на 73-й сессии Генассамблеи ООН также решил игнорировать российских журналистов. Так, один из них попытался задать вопрос о переговорах по миротворческой миссии на Донбассе. В ответ президент Украины откровенно высказался о росСМИ: "Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы фейк-news и распространяете дезинформацию".

Напоследок Порошенко пожелал пропагандисту удачи и ушел.

Также пятый президент Украины перед этим советовал российским журналистам не цитировать "идиотизмы".

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Новости Украины Владимир ЗеленскийООНСоединенные Штаты АмерикиросСМИ
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